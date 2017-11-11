Бывший глава Черкизовского рынка арестован по подозрению в организации убийств

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заочно арестован по подозрению в организации двух убийств.
Об аресте экс-главы закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова сообщил его адвокат Марина Русакова, передает «Интерфакс».
Убийства, в которых обвиняют Исмаилова, были совершены в мае 2016 года. Двоих бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева нашли мертвыми в автомобиле на Новорижском шоссе. Ранее по делу проходил брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который сознался в убийствах, сообщает портал pravo.ru.
По данным следствия, Исмаилов отказался возвращать деньги от продажи ТУ «Строймаркет 1», которым владел совместно с Савкиным. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.
Адвокат Исмаилова заявила, что принятое постановление об аресте незаконно и уже обжаловано.
В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.
Убийства, в которых обвиняют Исмаилова, были совершены в мае 2016 года. Двоих бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева нашли мертвыми в автомобиле на Новорижском шоссе. Ранее по делу проходил брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который сознался в убийствах, сообщает портал pravo.ru.
По данным следствия, Исмаилов отказался возвращать деньги от продажи ТУ «Строймаркет 1», которым владел совместно с Савкиным. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.
Адвокат Исмаилова заявила, что принятое постановление об аресте незаконно и уже обжаловано.
В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.
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