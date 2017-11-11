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Квартирный вопрос

    Бывший глава Черкизовского рынка арестован по подозрению в организации убийств

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    • Фото: РИА Новости, Саид Царнаев
    Бывший глава Черкизовского рынка арестован по подозрению в организации убийств

    Бывший глава Черкизовского рынка арестован по подозрению в организации убийств

    Бывший глава Черкизовского рынка арестован по подозрению в организации убийств
  • Фото: РИА Новости, Саид Царнаев

    • Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заочно арестован по подозрению в организации двух убийств.

    Об аресте экс-главы закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова сообщил его адвокат Марина Русакова, передает «Интерфакс».

    Убийства, в которых обвиняют Исмаилова, были совершены в мае 2016 года. Двоих бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева нашли мертвыми в автомобиле на Новорижском шоссе. Ранее по делу проходил брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который сознался в убийствах, сообщает портал pravo.ru.

    По данным следствия, Исмаилов отказался возвращать деньги от продажи ТУ «Строймаркет 1», которым владел совместно с Савкиным. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.

    Адвокат Исмаилова заявила, что принятое постановление об аресте незаконно и уже обжаловано.

    В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.

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