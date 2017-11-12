СМИ: в Турции разворовывают имущество отеля Mardan Palace, построенного экс-владельцем «Черкизона»

Турецкие СМИ сообщают, что неизвестные лица крадут оборудование и элементы декора одного из самых дорогих отелей мира, построенного бывшим владельцем Черкизовского рынка Москвы Тельманом Исмаиловым.
Как пишет газета Milliyet, находящаяся в Анталье семизвездочная гостиница в августе перестала принимать заявки на бронирование мест. Осенью из-за неуплаты долгов в Mardan Palace отключили водо- и электроснабжение, а почти весь персонал покинул территорию отеля. Издание сообщает, что огромную территорию отеля охраняют лишь несколько человек, которые не оставили надежду на выплату им долгов по заработной плате.
Из-за отключения электроснабжение не работает и сигнализация. По ночам неизвестные лица начали разворовывать имущество Mardan Palace. Зафиксированы кражи различных элементов декора. Украдены даже фрагменты позолоченной двухметровой ограды отеля. Полиция ведет поиски воров.
В 2015 году отель Mardan Palace, на строительство которого, по информации СМИ, было потрачено примерно 1,4 млрд долларов, был куплен турецким государственным банком Halkbank за 124 млн долларов.
В субботу стало известно о заочном аресте экс-главы закрытого «Черкизона» Тельмана Исмаилова по подозрению в убийстве двух бизнесменов в мае 2016 года. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.
Напомним, в декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. Кредиторы предъявили Исмаилову требования в размере 156,7 млрд рублей.
Из-за отключения электроснабжение не работает и сигнализация. По ночам неизвестные лица начали разворовывать имущество Mardan Palace. Зафиксированы кражи различных элементов декора. Украдены даже фрагменты позолоченной двухметровой ограды отеля. Полиция ведет поиски воров.
В 2015 году отель Mardan Palace, на строительство которого, по информации СМИ, было потрачено примерно 1,4 млрд долларов, был куплен турецким государственным банком Halkbank за 124 млн долларов.
В субботу стало известно о заочном аресте экс-главы закрытого «Черкизона» Тельмана Исмаилова по подозрению в убийстве двух бизнесменов в мае 2016 года. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.
Напомним, в декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. Кредиторы предъявили Исмаилову требования в размере 156,7 млрд рублей.
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