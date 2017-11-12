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    СМИ: в Турции разворовывают имущество отеля Mardan Palace, построенного экс-владельцем «Черкизона»

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    • Фото: @TheMardanPalace / twitter.com
    СМИ: в Турции разворовывают имущество отеля Mardan Palace, построенного <nobr>экс-владельцем</nobr> «Черкизона»

    СМИ: в Турции разворовывают имущество отеля Mardan Palace, построенного экс-владельцем «Черкизона»

    СМИ: в Турции разворовывают имущество отеля Mardan Palace, построенного <nobr>экс-владельцем</nobr> «Черкизона»
  • Фото: @TheMardanPalace / twitter.com

    • Турецкие СМИ сообщают, что неизвестные лица крадут оборудование и элементы декора одного из самых дорогих отелей мира, построенного бывшим владельцем Черкизовского рынка Москвы Тельманом Исмаиловым.

    Как пишет газета Milliyet, находящаяся в Анталье семизвездочная гостиница в августе перестала принимать заявки на бронирование мест. Осенью из-за неуплаты долгов в Mardan Palace отключили водо- и электроснабжение, а почти весь персонал покинул территорию отеля. Издание сообщает, что огромную территорию отеля охраняют лишь несколько человек, которые не оставили надежду на выплату им долгов по заработной плате.

    Из-за отключения электроснабжение не работает и сигнализация. По ночам неизвестные лица начали разворовывать имущество Mardan Palace. Зафиксированы кражи различных элементов декора. Украдены даже фрагменты позолоченной двухметровой ограды отеля. Полиция ведет поиски воров.

    В 2015 году отель Mardan Palace, на строительство которого, по информации СМИ, было потрачено примерно 1,4 млрд долларов, был куплен турецким государственным банком Halkbank за 124 млн долларов.

    смотретьБывший глава Черкизовского рынка арестован по подозрению в организации убийств
    Бывший глава Черкизовского рынка арестован по подозрению в организации убийств
    В субботу стало известно о заочном аресте экс-главы закрытого «Черкизона» Тельмана Исмаилова по подозрению в убийстве двух бизнесменов в мае 2016 года. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.

    Напомним, в декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. Кредиторы предъявили Исмаилову требования в размере 156,7 млрд рублей.

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