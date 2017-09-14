«Человек в шоке»: по 12 адресам бывшего главы Черкизовского рынка проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски по 12 адресам
экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский.
Юрист написал на своей странице в Facebook, что обыски проводят «десятки человек», а сам Тельман Исмаилов в шоке от происходящего.
Александр Добровинский: «Совершенно невероятная новость: у Тельмана Измайлова по 12(!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке».
Добровинский также предположил, что обыски могут быть связаны с братом бизнесмена.
В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.
Александр Добровинский: «Совершенно невероятная новость: у Тельмана Измайлова по 12(!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке».
Добровинский также предположил, что обыски могут быть связаны с братом бизнесмена.
Совершенно невероятная новость : у Тельмана Измайлова по 12(!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек. Ищут …Posted by Александр Добровинский on Thursday, September 14, 2017
В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.
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