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  • 14.09, 17:38

    «Человек в шоке»: по 12 адресам бывшего главы Черкизовского рынка проходят обыски

    1 комментарий
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    «Человек в шоке»: по 12 адресам бывшего главы Черкизовского рынка проходят обыски

    «Человек в шоке»: по 12 адресам бывшего главы Черкизовского рынка проходят обыски

    «Человек в шоке»: по 12 адресам бывшего главы Черкизовского рынка проходят обыски
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Правоохранительные органы проводят обыски по 12 адресам экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский.

    Юрист написал на своей странице в Facebook, что обыски проводят «десятки человек», а сам Тельман Исмаилов в шоке от происходящего.

    Александр Добровинский: «Совершенно невероятная новость: у Тельмана Измайлова по 12(!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек. Ищут что-то, что не могут найти. Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке».

    Добровинский также предположил, что обыски могут быть связаны с братом бизнесмена.

    Совершенно невероятная новость : у Тельмана Измайлова по 12(!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек. Ищут …

    Posted by Александр Добровинский on Thursday, September 14, 2017


    В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.

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