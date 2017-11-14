Брата экс-главы Черкизовского рынка заочно арестовали по обвинению в убийстве

Басманный суд Москвы заочно арестовал брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в убийстве и незаконном хранении оружия.
Вагиф Исмаилов объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сам бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заочно арестован по подозрению в организации двух убийств, совершенных в мае 2016 года. Двоих бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева нашли мертвыми в автомобиле на Новорижском шоссе. По данным следствия, Исмаилов отказался возвращать деньги от продажи ТУ «Строймаркет 1», которым владел совместно с Савкиным. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.
Сообщалось, что по делу проходят также Вагиф Исмаилов и Мехман Керимов, который сознался в убийствах.
В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.
Ранее сам бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заочно арестован по подозрению в организации двух убийств, совершенных в мае 2016 года. Двоих бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева нашли мертвыми в автомобиле на Новорижском шоссе. По данным следствия, Исмаилов отказался возвращать деньги от продажи ТУ «Строймаркет 1», которым владел совместно с Савкиным. В октябре Исмаилов был объявлен в федеральный розыск по делу об этих убийствах. В сентябре сообщалось об обысках, которые были проведены по 12 адресам подозреваемого.
Сообщалось, что по делу проходят также Вагиф Исмаилов и Мехман Керимов, который сознался в убийствах.
В декабре 2015 года Арбитражный суд Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом. Тогда же началась процедура реализации имущества бывшего владельца Черкизовского рынка. В совокупности кредиторы предъявили Исмаилову требования на 156,7 млрд рублей.
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