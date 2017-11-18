Американец выстрелил в жену в церкви во время обсуждения безопасного ношения оружия

Мужчина случайно выстрелил в себя и в свою жену во время мероприятия в церкви в американском штате Теннесси, на котором обсуждалось использование оружия для защиты прихожан.
Инцидент произошел в американском городе Теллико-Плейнс в местной объединенной методистской церкви. Прихожане устроили собрание и обсуждали вопросы безопасного ношения оружия, которое может быть использовано для самозащиты.
Один их участников — 81-летний Уэйн Рейд — решил продемонстрировать другим свой пистолет. Мужчина перезарядил его и положил в кобуру. Затем его снова попросили показать оружие, и Рейд случайно нажал на курок. При этом он ранил себя и свою жену, стоящую рядом.
Полиция города Теллико-Плейнс: «Произошла стрельба, но это был не активный стрелок, а случайный выстрел. Обоих пострадавших доставили в больницу».
Почти две недели назад бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви в Техасе. Ранения получили более 20 человек. Преступник пытался скрыться на своем автомобиле, но его догнал и ранил один из местных жителей. После Келли покончил с собой прямо в автомобиле. Следователи не рассматривали преступление как террористический акт. Предположительно, у убийцы были «проблемы с психическим здоровьем».
Один их участников — 81-летний Уэйн Рейд — решил продемонстрировать другим свой пистолет. Мужчина перезарядил его и положил в кобуру. Затем его снова попросили показать оружие, и Рейд случайно нажал на курок. При этом он ранил себя и свою жену, стоящую рядом.
Полиция города Теллико-Плейнс: «Произошла стрельба, но это был не активный стрелок, а случайный выстрел. Обоих пострадавших доставили в больницу».
Почти две недели назад бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви в Техасе. Ранения получили более 20 человек. Преступник пытался скрыться на своем автомобиле, но его догнал и ранил один из местных жителей. После Келли покончил с собой прямо в автомобиле. Следователи не рассматривали преступление как террористический акт. Предположительно, у убийцы были «проблемы с психическим здоровьем».
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