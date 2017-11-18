СМР покрыл себя позором: Небензя прокомментировал второе за сутки вето России в Совбезе ООН

Василий Небензя объяснил позицию России при голосовании в Совбезе ООН по вопросу продления на 30 дней полномочий совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). постпред России при ООН призвал к осмысленной работе над резолюцией и назвал условия возможности продления мандата комиссии.
Постпред России при ООН заявил журналистам, что СМР «покрыл себя позором», безосновательно выдвинув обвинения в адрес Дамаска. По словам дипломата, Россия согласится на продление мандата СМР только при условии, что будут исправлены «фундаментальные недостатки» в работе комиссии.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Ничто не мешает членам Совета безопасности ООН продолжить обсуждение вопроса совершенствования данного инструмента с возможным возобновлением его работы в будущем. Но для этого необходимо прийти к общему пониманию необходимости ликвидации системных недостатков СМР, которые его и погубили».
Небензя также подчеркнул, что российский проект резолюции «остается на столе» и готов к обсуждению, цитирует РИА Новости.
Василий Небензя: «Если те, кто озабочен возобновлением его деятельности, действительно этого хотят, у них есть возможность включиться в осмысленную работу над этой резолюцией».
Российский дипломат в очередной раз напомнил, что Россия не поддержит продолжение работы комиссии в ее нынешнем виде.
Василий Небензя: «Россия добросовестно участвовала во всех консультациях по этому вопросу, а все обвинения в адрес РФ не что иное, как намеренная дезинформация».
Дипломат также напомнил, что Россия заранее четко разъяснила свою позицию, тем не менее, проект был вынесен на голосование Совбеза ООН.
Подготовленный Японией проект резолюции Совбеза ООН содержал предложение о техническом продлении мандата СМР на 30 дней. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции.
Напомним, накануне Совбез ООН также не смог договориться о продлении полномочий комиссии, расследующей случаи применения химоружия в Сирии. Накануне Россия также наложила вето на американский проект резолюции.
Постпред РФ при ООН a href=«http://www.ntv.ru/novosti/1952345/>назвал происходящее „спектаклем“», срежиссированным Вашингтоном для дискредитации роли России в сирийском урегулировании.
А в следующем голосовании семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, предусматривающий усовершенствование работы СМР.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Ничто не мешает членам Совета безопасности ООН продолжить обсуждение вопроса совершенствования данного инструмента с возможным возобновлением его работы в будущем. Но для этого необходимо прийти к общему пониманию необходимости ликвидации системных недостатков СМР, которые его и погубили».
Небензя также подчеркнул, что российский проект резолюции «остается на столе» и готов к обсуждению, цитирует РИА Новости.
Василий Небензя: «Если те, кто озабочен возобновлением его деятельности, действительно этого хотят, у них есть возможность включиться в осмысленную работу над этой резолюцией».
Российский дипломат в очередной раз напомнил, что Россия не поддержит продолжение работы комиссии в ее нынешнем виде.
Василий Небензя: «Россия добросовестно участвовала во всех консультациях по этому вопросу, а все обвинения в адрес РФ не что иное, как намеренная дезинформация».
Дипломат также напомнил, что Россия заранее четко разъяснила свою позицию, тем не менее, проект был вынесен на голосование Совбеза ООН.
Подготовленный Японией проект резолюции Совбеза ООН содержал предложение о техническом продлении мандата СМР на 30 дней. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции.
Напомним, накануне Совбез ООН также не смог договориться о продлении полномочий комиссии, расследующей случаи применения химоружия в Сирии. Накануне Россия также наложила вето на американский проект резолюции.
Постпред РФ при ООН a href=«http://www.ntv.ru/novosti/1952345/>назвал происходящее „спектаклем“», срежиссированным Вашингтоном для дискредитации роли России в сирийском урегулировании.
А в следующем голосовании семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, предусматривающий усовершенствование работы СМР.
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