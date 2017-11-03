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    РФ внесла в СБ ООН проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

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    РФ внесла в СБ ООН проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

    РФ внесла в СБ ООН проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

    Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химатак в Сирии.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в ООН.

    По информации источника, документ обновляет мандат работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшего продления.

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