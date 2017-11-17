Небензя: Совбез ООН может временно продлить работу следственной комиссии по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что техническое продление мандата совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) возможно, однако необходимо усовершенствовать методы его работы.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Я знаю, сейчас ходят разговоры в кулуарах о том, что нам надо сделать техническое продление СМР и заняться согласованием того, как он будет функционировать в дальнейшем. Продление может быть, но техническое продление — это техническое продление. А мы говорим о субстантивном наполнении механизма, о его новой роли, об усовершенствовании его методов работы».
Так российский дипломат ответил на вопросы журналистов о голосовании в Совбезе ООН по проектам резолюции о продлении мандата совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).
Напомним, Россия наложила вето на предложенный США несогласованный проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Небензя назвал документ политизированным и направленным на дискредитацию роли России в процессе сирийского урегулирования. А позже российский документ, предусматривающий усовершенствование работы следственной комиссии, не набрал необходимого большинства голосов в Совбезе ООН.
Мандат СМР истекает 17 ноября. Япония, являющаяся временным членом Совбеза, внесла проект резолюции о техническом продлении мандата комиссии по расследованию химических атак в Сирии. По сведениям ТАСС 17 ноября в 11:00 по нью-йоркскому времени в Совбезе ООН состоится закрытое совещание по этому вопросу.
Так российский дипломат ответил на вопросы журналистов о голосовании в Совбезе ООН по проектам резолюции о продлении мандата совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).
Напомним, Россия наложила вето на предложенный США несогласованный проект резолюции о продлении мандата СМР в его нынешнем виде. Небензя назвал документ политизированным и направленным на дискредитацию роли России в процессе сирийского урегулирования. А позже российский документ, предусматривающий усовершенствование работы следственной комиссии, не набрал необходимого большинства голосов в Совбезе ООН.
Мандат СМР истекает 17 ноября. Япония, являющаяся временным членом Совбеза, внесла проект резолюции о техническом продлении мандата комиссии по расследованию химических атак в Сирии. По сведениям ТАСС 17 ноября в 11:00 по нью-йоркскому времени в Совбезе ООН состоится закрытое совещание по этому вопросу.
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