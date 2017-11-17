Россия заблокировала предложенный США проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

Постпред США в ООН заявила, что Россия «убила» механизм совместного расследования по химоружию в Сирии. А представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил позицию России и раскритиковал предложенный Соединенными Штатами документ.
Россия заблокировала принятие Советом безопасности ООН предложенного Соединёнными Штатами проекта резолюции о продлении работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР), пишет ТАСС.
Во время голосования в Совбезее ООН американский документ набрал необходимое для принятия большинство голосов, и Россия воспользовалась правом вето. Против проекта резолюции, подготовленного США, также выступила Боливия, а Китай и Египет при голосовании воздержались.
Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя объявил о снятии с обсуждения внесенного Россией проекта резолюции о продлении мандата СМР, внесенного Россией, из-за того, что Совбез ООН отказался удовлетворить запрос Москвы о рассмотрении первым американского текста.
Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американский проект резолюции «никаких шансов не имеет на то, чтобы быть принятым». После того, как Россия заблокировала американский документ, постпред США при ООН разразилась громкими заявлениями.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Россия убила совместный механизм расследования, который обладает всеобъемлющей поддержкой Совета безопасности… Уже в десятый раз Россия мешает возможностям мирового сообщества установить виновных в совершении атак с использованием химического оружия».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США оторван от реальности. И что Россия делает все возможное для того, чтобы продлить мандат СМР и повысить эффективность работы механизма расследования.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «В основе текста, предложенного США, лежала неверная концепция. Ничего сбалансированного в американском проекте не было».
Дипломат также подчеркнул, что задачей американского документа о продлении мандата СМР, внесенного в Совбез ООН, было поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования. Небензся подчеркнул, что именно такую позицию озвучил в своем выступлении британский постпред при всемирной организации Мэттью Райкрофт.
Василий Небензя: «Мой британский коллега сказал, а можно сказать, даже проговорился и выдал, и я ему благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман и состоялся этот спектакль. Британский постпред сказал, что „России нет места в политическом процессе в Сирии“. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история. Поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования».
Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. Ранее Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. А постпред США при ООН заявляла, что американский проект резолюции будет учитывать предложения России.
Во время голосования в Совбезее ООН американский документ набрал необходимое для принятия большинство голосов, и Россия воспользовалась правом вето. Против проекта резолюции, подготовленного США, также выступила Боливия, а Китай и Египет при голосовании воздержались.
Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя объявил о снятии с обсуждения внесенного Россией проекта резолюции о продлении мандата СМР, внесенного Россией, из-за того, что Совбез ООН отказался удовлетворить запрос Москвы о рассмотрении первым американского текста.
Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американский проект резолюции «никаких шансов не имеет на то, чтобы быть принятым». После того, как Россия заблокировала американский документ, постпред США при ООН разразилась громкими заявлениями.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Россия убила совместный механизм расследования, который обладает всеобъемлющей поддержкой Совета безопасности… Уже в десятый раз Россия мешает возможностям мирового сообщества установить виновных в совершении атак с использованием химического оружия».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США оторван от реальности. И что Россия делает все возможное для того, чтобы продлить мандат СМР и повысить эффективность работы механизма расследования.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «В основе текста, предложенного США, лежала неверная концепция. Ничего сбалансированного в американском проекте не было».
Дипломат также подчеркнул, что задачей американского документа о продлении мандата СМР, внесенного в Совбез ООН, было поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования. Небензся подчеркнул, что именно такую позицию озвучил в своем выступлении британский постпред при всемирной организации Мэттью Райкрофт.
Василий Небензя: «Мой британский коллега сказал, а можно сказать, даже проговорился и выдал, и я ему благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман и состоялся этот спектакль. Британский постпред сказал, что „России нет места в политическом процессе в Сирии“. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история. Поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования».
Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. Ранее Россия внесла в Совбез ООН свой проект резолюции по расследованию химатак в Сирии. А постпред США при ООН заявляла, что американский проект резолюции будет учитывать предложения России.
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