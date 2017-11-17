Елена Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что решила присоединиться к движению «Команда Путина» (Putin Team).
О своем решении поддержать российского президента спортсменка объявила в Instagram.
Напомним, о создании движения в начале ноября объявил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Хоккеист заявил, что всегда поддерживал президента, и призвал создать одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию». К движению присоединилось множество знаменитых спортсменов, в том числе хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин и баскетбольный тренер Евгений Гомельский.
Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал создание «Команды Путина», подчеркнув, что пока неизвестно, в какой форме предложение Овечкина будет реализовано.
Напомним, о создании движения в начале ноября объявил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Хоккеист заявил, что всегда поддерживал президента, и призвал создать одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию». К движению присоединилось множество знаменитых спортсменов, в том числе хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин и баскетбольный тренер Евгений Гомельский.
Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал создание «Команды Путина», подчеркнув, что пока неизвестно, в какой форме предложение Овечкина будет реализовано.
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