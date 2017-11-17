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    Елена Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»

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    • Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
    Елена Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»

    Елена Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»

    Елена Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»
  • Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

    • Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что решила присоединиться к движению «Команда Путина» (Putin Team).

    О своем решении поддержать российского президента спортсменка объявила в Instagram.

    Я в команде #putinteam I’m on the team #putinteam

    Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)


    Напомним, о создании движения в начале ноября объявил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Хоккеист заявил, что всегда поддерживал президента, и призвал создать одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию». К движению присоединилось множество знаменитых спортсменов, в том числе хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин и баскетбольный тренер Евгений Гомельский.

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    Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал создание «Команды Путина», подчеркнув, что пока неизвестно, в какой форме предложение Овечкина будет реализовано.

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