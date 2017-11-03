В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление хоккеиста Александра Овечкина, объявившего накануне о создании общественного движения Putin Team.
В Кремле приветствовали инициативу, выдвинутую нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Дмитрий Песков: «Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».
Между тем Песков подчеркнул, что пока неизвестно, в какой форме предложение Овечкина будет реализовано.
Дмитрий Песков: «В какой форме эта инициатива будет реализована, пока сказать мы не можем. Просто мы не знаем».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Овечкин — очень известный и успешный россиянин и о его отношении к президенту России хорошо известно.
Дмитрий Песков: «Действительно, мы знаем, что он очень высоко ценит нашего президента».
Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, накануне объявил о создании общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию».
Дмитрий Песков: «Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».
Между тем Песков подчеркнул, что пока неизвестно, в какой форме предложение Овечкина будет реализовано.
Дмитрий Песков: «В какой форме эта инициатива будет реализована, пока сказать мы не можем. Просто мы не знаем».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Овечкин — очень известный и успешный россиянин и о его отношении к президенту России хорошо известно.
Дмитрий Песков: «Действительно, мы знаем, что он очень высоко ценит нашего президента».
Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, накануне объявил о создании общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию».
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