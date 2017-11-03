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    В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина». знаменитости, Овечкин, Песков, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»

    В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»

    2 комментария
    • Фото: @aleksandrovechkinofficial /instagram.com
    В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»

    В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»

    В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»
    • Фото: @aleksandrovechkinofficial /instagram.com

      • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление хоккеиста Александра Овечкина, объявившего накануне о создании общественного движения Putin Team.

      В Кремле приветствовали инициативу, выдвинутую нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

      Дмитрий Песков: «Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа».

      Между тем Песков подчеркнул, что пока неизвестно, в какой форме предложение Овечкина будет реализовано.

      Дмитрий Песков: «В какой форме эта инициатива будет реализована, пока сказать мы не можем. Просто мы не знаем».

      Пресс-секретарь главы государства добавил, что Овечкин — очень известный и успешный россиянин и о его отношении к президенту России хорошо известно.

      Дмитрий Песков: «Действительно, мы знаем, что он очень высоко ценит нашего президента».

      Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, накануне объявил о создании общественного движения Putin Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию».

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