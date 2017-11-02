PutinTeam: Овечкин объявил о создании «Команды Путина»

Об этом знаменитый спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. По словам Овечкина, идея появилась из-за частного упоминания в западных СМИ словосочетания «команда Путина».Хоккеист пояснил, что ему понравилось это определение. По его словам, он готов быть частью такой команды. Спортсмен подчеркнул, что никогда не скрывал своего отношения к главе государства. Он выразил уверенность, что людей, поддерживающих президента, много.: «Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна».