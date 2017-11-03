Знаменитости начали активно присоединяться к движению Putin Team

Накануне игрок сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предложил создать «Команду Путина». Его инициатива встретила горячую поддержку.
Ряд знаменитостей выразил желание присоединиться к общественному движению Putin Team («Команда Путина»). Среди них нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук.
Овечкин объявил о создании Putin Team в своем Instagram. Под его постом Ковальчук оставил комментарий: «Я с тобой. Обнял».
Также инициативу поддержал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов. Он заявил о своей поддержке Putin Team в интервью НСН.
Борис Михайлов: «Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать».
В поддержку «Команды Путина» высказался и знаменитый российский хоккеист, включенный в зал славы НХЛ, Павел Буре. Он отметил, что пока не знает деталей идеи Овечкина, но уверен в Путине на «все 100 процентов».
Павел Буре: «Естественно, что Путин не просто надежный, он — супернадежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он — надежный партнер!»
На инициативу Овечкина отреагировали уже и в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков приветствовал предложение о создании Putin Team.
Овечкин объявил о создании Putin Team в своем Instagram. Под его постом Ковальчук оставил комментарий: «Я с тобой. Обнял».
Также инициативу поддержал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов. Он заявил о своей поддержке Putin Team в интервью НСН.
Борис Михайлов: «Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать».
В поддержку «Команды Путина» высказался и знаменитый российский хоккеист, включенный в зал славы НХЛ, Павел Буре. Он отметил, что пока не знает деталей идеи Овечкина, но уверен в Путине на «все 100 процентов».
Павел Буре: «Естественно, что Путин не просто надежный, он — супернадежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он — надежный партнер!»
На инициативу Овечкина отреагировали уже и в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков приветствовал предложение о создании Putin Team.
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