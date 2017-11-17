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    Овечкин объяснил, зачем создал «Команду Путина»

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Овечкин объяснил, зачем создал «Команду Путина»

    Овечкин объяснил, зачем создал «Команду Путина»

    Овечкин объяснил, зачем создал «Команду Путина»
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • Хоккеист Александр Овечкин прокомментировал идею движения «Команда Путина».

    Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью изданию New York Times прокомментировал идею о создании движения «Команда Путина».

    Александр Овечкин, хоккеист: «Это все для страны. Я просто хочу сделать для своей страны все, что могу».

    Овечкин подчеркнул, что идея движения принадлежит только ему; ее не подсказали ни администрация президента России, ни сам президент. Спортсмен в шутку добавил, что хоккеисты далеки от политики, потому что «не настолько умны».

    Александр Овечкин: «„Команда Путина“ — это просто „Команда Путина“. Она для людей, которые поддерживают страну, и на самом деле это простая вещь».

    смотретьВ Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»
    В Кремле приветствуют инициативу Овечкина создать «Команду Путина»
    Напомним, в ноябре Александр Овечкин, звезда сборной России и североамериканской НХЛ, объявил о создании общественного движения Putin’s Team («Команда Путина»). Он призвал всех, кто поддерживает президента, объединиться, чтобы показать «сильную и сплоченную Россию». В Кремле идею поддержали, но сообщили, что не знают, как она будет реализована. Между тем к «команде» присоединились несколько знаменитых спортсменов.

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