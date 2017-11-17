Сталлоне обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 30 лет назад

Звезду Голливуда Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании. По версии якобы пострадавшей, все случилось в 1986 году в отеле в
Лас-Вегасе.
Сильвестр Сталлоне категорически отвергает обвинения в изнасиловании 16-летней девушки в Лас-Вегасе в 1986 году, сообщает TMZ со ссылкой на официального представителя актера Мишеля Бега.
«Это нелепая и совершенно вымышленная история. До сегодняшней публикации никто никогда не ведал о таком, включая господина Сталлоне. Власти или кто-либо не связывались со Сталлоне по этому поводу», — заявил он изданию.
Ранее британская газета The Daily Mail опубликовала признание некой женщины, которая обвинила Сталлоне в изнасиловании. По ее версии, все случилось в гостинице Hillton в Лас-Вегасе. Якобы Сталлоне вместе со своим телохранителем принудили ее к сексу, а пострадавшей на тот момент было 16 лет. Также женщина заявила, что Сталлоне угрожал ей физической расправой, если она хоть кому-то расскажет о случившемся. Издание сообщило также, что полиция на основании публикации составила протокол, однако пострадавшая отказалась выдвигать официальные обвинения.
В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики. Так, первый крупный харассмент-скандал был связан с именем знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна: его обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. Следом в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри.
Спейси и Вайнштейн сейчас проходят лечение от секс-зависимости, причем оба лечатся в одной и той же клинике. Обоих лишили регалий и званий: Вайнштейна отстранили от обязанностей гендиректора компаний, он пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США; Спейси лишили «Эмми», закрыли знаменитый сериал с его участием «Карточный домик», кроме того режиссер Ридли Скотт заявил, что вырежет из фильма «Все деньги мира» все сцены с оскандалившимся актером.
«Это нелепая и совершенно вымышленная история. До сегодняшней публикации никто никогда не ведал о таком, включая господина Сталлоне. Власти или кто-либо не связывались со Сталлоне по этому поводу», — заявил он изданию.
Ранее британская газета The Daily Mail опубликовала признание некой женщины, которая обвинила Сталлоне в изнасиловании. По ее версии, все случилось в гостинице Hillton в Лас-Вегасе. Якобы Сталлоне вместе со своим телохранителем принудили ее к сексу, а пострадавшей на тот момент было 16 лет. Также женщина заявила, что Сталлоне угрожал ей физической расправой, если она хоть кому-то расскажет о случившемся. Издание сообщило также, что полиция на основании публикации составила протокол, однако пострадавшая отказалась выдвигать официальные обвинения.
В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики. Так, первый крупный харассмент-скандал был связан с именем знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна: его обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. Следом в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри.
Спейси и Вайнштейн сейчас проходят лечение от секс-зависимости, причем оба лечатся в одной и той же клинике. Обоих лишили регалий и званий: Вайнштейна отстранили от обязанностей гендиректора компаний, он пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США; Спейси лишили «Эмми», закрыли знаменитый сериал с его участием «Карточный домик», кроме того режиссер Ридли Скотт заявил, что вырежет из фильма «Все деньги мира» все сцены с оскандалившимся актером.
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