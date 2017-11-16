В США начали бороться с сексуальными домогательствами в Конгрессе

Вашингтон начал борьбу с сексуальными домогательствами в Конгрессе США. Для этого даже выпустили специальный документ.
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Американские СМИ уже дали ему название — «Я тоже». Именно эту фразу используют жертвы домогательств, когда делятся своими историями в соцсетях. Фигурантами многих таких рассказов стали и американские парламентарии. Известно, что как минимум двое из них до сих пор работают в Конгрессе. Теперь законодателей решили отправить на специальные профилактические тренинги, чтобы снизить количество жалоб и сэкономить бюджетные деньги. Ведь все это время, по данным американских телеканалов, Конгрессу приходилось откупался от жертв таких скандальных историй.
Джеки Спайер, член Палаты представителей от Демократической партии: «В 95-м в Конгрессе создали отдел по защите прав его сотрудников, вот только защищал он конгрессменов от огласки и работал крайне успешно. За последние 20 лет было подано порядка 260 жалоб. Конгресс выплатил по ним около 15 миллионов долларов. Это деньги налогоплательщиков, которые направили на то, чтобы заставить жертв молчать. Сегодня мы здесь, чтобы изменить это».
Волна секс-скандалов захлестнула Америку после откровений, которыми поделились жертвы голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Число женщин, которые обвинили его в домогательствах, уже превысило 50.
Джеки Спайер, член Палаты представителей от Демократической партии: «В 95-м в Конгрессе создали отдел по защите прав его сотрудников, вот только защищал он конгрессменов от огласки и работал крайне успешно. За последние 20 лет было подано порядка 260 жалоб. Конгресс выплатил по ним около 15 миллионов долларов. Это деньги налогоплательщиков, которые направили на то, чтобы заставить жертв молчать. Сегодня мы здесь, чтобы изменить это».
Волна секс-скандалов захлестнула Америку после откровений, которыми поделились жертвы голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Число женщин, которые обвинили его в домогательствах, уже превысило 50.
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