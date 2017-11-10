В США создают спецгруппу по расследованию сексуальных домогательств

В США сформируют особую оперативную группу из ветеранов работников прокуратуры, которые займутся делами по обвинениям в домогательствах.
По словам прокурора округа Лос-Анджелес Джеки Лейси, группа ветеранов работников прокуратуры уже сотрудничает с полицией Лос-Анджелеса и Беверли-Хиллз, однако сотрудники пока не получили в свое распоряжение дел, которые могли бы повлечь за собой уголовное преследование, сообщает Вести.Ru.
После первых прогремевших на весь мир обвинений в адрес знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна, в США не проходит ни дня без того, чтобы какая-либо актриса или актер не заявляли о том, что тоже подвергалась сексуальным домогательствам. В неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри.
Спейси и Вайнштейн сейчас проходят лечение от секс-зависимости, причем оба лечатся в одной и той же клинике. Обоих лишили регалий и званий: Вайнштейна отстранили от обязанностей гендиректора компаний, он пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США; Спейси лишили «Эмми», закрыли знаменитый сериал с его участием «Карточный домик», кроме того режиссер Ридли Скотт заявил, что вырежет из фильма «Все деньги мира» все сцены с оскандалившимся актером.
После первых прогремевших на весь мир обвинений в адрес знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна, в США не проходит ни дня без того, чтобы какая-либо актриса или актер не заявляли о том, что тоже подвергалась сексуальным домогательствам. В неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри.
Спейси и Вайнштейн сейчас проходят лечение от секс-зависимости, причем оба лечатся в одной и той же клинике. Обоих лишили регалий и званий: Вайнштейна отстранили от обязанностей гендиректора компаний, он пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США; Спейси лишили «Эмми», закрыли знаменитый сериал с его участием «Карточный домик», кроме того режиссер Ридли Скотт заявил, что вырежет из фильма «Все деньги мира» все сцены с оскандалившимся актером.
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