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    Вайнштейн пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США

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    Вайнштейн пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США

    Вайнштейн пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США

    Академия телевизионных наук и искусств США проголосовала за пожизненное исключение из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в десятках случаев сексуальных домогательств и изнасилованиях.

    В заявлении академии, которое цитирует издание Variety, говорится, что она «защищает тех, кто высказывается против насилия в любых формах, и поддерживает тех, кто пострадал».

    Академия телевизионных наук и искусств США: «Мы намерены защищать всех профессиональных работников телевидения от насильственных домогательств, чтобы они могли заниматься своим делом в безопасной обстановке».



    Ранее Вайнштейн был исключен из Гильдии продюсеров Америки, Британского института кино, Американской академии киноискусств, а также вышел из состава совета директоров своей продюсерской компании Weinstein Company.

    Вайнштейн оказался в центре скандала после публикации итогов расследования газеты The New York Times, согласно которому продюсер в течение нескольких десятилетий сексуально домогался сотрудниц компаний, в которых работал. Три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

    Журнал New Yorker также сообщил, что Вайнштейн нанимал частных детективов для слежки за актрисами, которые могли заявить о его действиях, с целью дискредитировать их.

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