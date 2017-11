Вайнштейн пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США

Harvey Weinstein banned for life from the Television Academy https://t.co/Ka6G0dZz4t pic.twitter.com/GJ1zdDcuqY — Variety (@Variety) November 7, 2017

В заявлении академии, которое цитирует издание Variety, говорится, что она «защищает тех, кто высказывается против насилия в любых формах, и поддерживает тех, кто пострадал».: «Мы намерены защищать всех профессиональных работников телевидения от насильственных домогательств, чтобы они могли заниматься своим делом в безопасной обстановке».Ранее Вайнштейн был исключен из Гильдии продюсеров Америки, Британского института кино, Американской академии киноискусств, а также вышел из состава совета директоров своей продюсерской компании Weinstein Company.Вайнштейн оказался в центре скандала после публикации итогов расследования газеты The New York Times, согласно которому продюсер в течение нескольких десятилетий сексуально домогался сотрудниц компаний, в которых работал. Три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании Журнал New Yorker также сообщил, что Вайнштейн нанимал частных детективов для слежки за актрисами, которые могли заявить о его действиях, с целью дискредитировать их.