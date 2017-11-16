Кудрин пояснил свои слова о нехватке денег на пенсии

Экс-министр финансов Алексей Кудрин посоветовал чиновникам из Пенсионного фонда России внимательно изучить его интервью, прежде чем комментировать его заявления.
Денег в бюджете хватит на восполнение дефицита Пенсионного фонда России, но не хватит на дальнейшее развитие. Об этом заявил на своей странице в Twitter бывший министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ответ на комментарии ПФР.
Напомним, в четверг Кудрин в интервью изданию «Аргументы и факты» объяснил тот факт, что в 2016 году впервые не была проведена индексация пенсий, дефицитом Пенсионного фонда. Решением проблемы дефицита Кудрин считает повышение пенсионного возраста. Он подчеркнул, что это выгодно в первую очередь самим пенсионерам.
В Пенсионном фонде на это ответили, что в трехлетнем бюджете все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами фонда. Об этом же заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она подчеркнула, что Пенсионный фонд в настоящее время не испытывает никаких проблем.
Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие. pic.twitter.com/WI24ke4sjm— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 ноября 2017 г.
Напомним, в четверг Кудрин в интервью изданию «Аргументы и факты» объяснил тот факт, что в 2016 году впервые не была проведена индексация пенсий, дефицитом Пенсионного фонда. Решением проблемы дефицита Кудрин считает повышение пенсионного возраста. Он подчеркнул, что это выгодно в первую очередь самим пенсионерам.
В Пенсионном фонде на это ответили, что в трехлетнем бюджете все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами фонда. Об этом же заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она подчеркнула, что Пенсионный фонд в настоящее время не испытывает никаких проблем.
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