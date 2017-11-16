Кудрин пояснил свои слова о нехватке денег на пенсии

Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие. pic.twitter.com/WI24ke4sjm