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Паутина-10

    Кудрин пояснил свои слова о нехватке денег на пенсии

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    Кудрин пояснил свои слова о нехватке денег на пенсии

    Кудрин пояснил свои слова о нехватке денег на пенсии

    Кудрин пояснил свои слова о нехватке денег на пенсии
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Экс-министр финансов Алексей Кудрин посоветовал чиновникам из Пенсионного фонда России внимательно изучить его интервью, прежде чем комментировать его заявления.

    Денег в бюджете хватит на восполнение дефицита Пенсионного фонда России, но не хватит на дальнейшее развитие. Об этом заявил на своей странице в Twitter бывший министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ответ на комментарии ПФР.




    Напомним, в четверг Кудрин в интервью изданию «Аргументы и факты» объяснил тот факт, что в 2016 году впервые не была проведена индексация пенсий, дефицитом Пенсионного фонда. Решением проблемы дефицита Кудрин считает повышение пенсионного возраста. Он подчеркнул, что это выгодно в первую очередь самим пенсионерам.

    В Пенсионном фонде на это ответили, что в трехлетнем бюджете все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами фонда. Об этом же заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она подчеркнула, что Пенсионный фонд в настоящее время не испытывает никаких проблем.

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