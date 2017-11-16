Кудрин: в России закончились деньги на выплаты пенсий

Экс-министр финансов объяснил, почему в 2016 году в России впервые не была проведена индексация пенсий.
В России не осталось ресурсов, чтобы выплачивать гражданам пенсии. Об этом заявил бывший министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили».
Кудрин отметил, что ограничение выплат работающим пенсионерам, которое сейчас обсуждается, является следствием дефицита средств в Пенсионном фонде. За последние семь лет расходы на пенсии в стране выросли на 3% ВВП, что примерно равняется расходам на образование в стране. Повышение налогов ситуацию не спасет, уверен экс-министр.
Алексей Кудрин: «В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей».
Решить проблему можно, повысив пенсионный возраст. Все страны бывшего СССР, кроме России и Узбекистана, уже сделали это, передает слова экс-министра издание «Аргументы и факты».
Алексей Кудрин: «Повышение пенсионного возраста — мера не просто необходимая. Она увязывается с ростом продолжительности жизни, с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. А главное, я хочу подчеркнуть, — повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам. Поработав лишние 2–3 года, они получат более высокую пенсию».
Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок: «Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили».
Кудрин отметил, что ограничение выплат работающим пенсионерам, которое сейчас обсуждается, является следствием дефицита средств в Пенсионном фонде. За последние семь лет расходы на пенсии в стране выросли на 3% ВВП, что примерно равняется расходам на образование в стране. Повышение налогов ситуацию не спасет, уверен экс-министр.
Алексей Кудрин: «В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей».
Решить проблему можно, повысив пенсионный возраст. Все страны бывшего СССР, кроме России и Узбекистана, уже сделали это, передает слова экс-министра издание «Аргументы и факты».
Алексей Кудрин: «Повышение пенсионного возраста — мера не просто необходимая. Она увязывается с ростом продолжительности жизни, с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. А главное, я хочу подчеркнуть, — повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам. Поработав лишние 2–3 года, они получат более высокую пенсию».
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