Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

Вице-премьер заверила, что в Пенсионном фонде есть средства на исполнение всех обязательств.
Ольга Голодец отметила, что заявление Алексея Кудрина о дефиците средств абсолютно не соответствует действительности.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств».
Также вице-премьер подчеркнула, что сегодня Пенсионный фонд не испытывает никаких проблем, передает РИА Новости.
Напомним, экс-министр финансов и глава совета «Центра стратегических разработок» заявил, что в России не осталось ресурсов, чтобы выплачивать пенсии. Кудрин отметил, что решить проблему можно, повысив пенсионный возраст, подчеркнув, что это выгодно прежде всего самим пенсионерам.
В ПФР уже ответили, что бюджет фонда обеспечен доходами в полном объеме, а выплаты будут ежегодно повышаться.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств».
Также вице-премьер подчеркнула, что сегодня Пенсионный фонд не испытывает никаких проблем, передает РИА Новости.
Напомним, экс-министр финансов и глава совета «Центра стратегических разработок» заявил, что в России не осталось ресурсов, чтобы выплачивать пенсии. Кудрин отметил, что решить проблему можно, повысив пенсионный возраст, подчеркнув, что это выгодно прежде всего самим пенсионерам.
В ПФР уже ответили, что бюджет фонда обеспечен доходами в полном объеме, а выплаты будут ежегодно повышаться.
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