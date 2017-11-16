Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

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    Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

    Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

    Голодец опровергла слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

    Вице-премьер заверила, что в Пенсионном фонде есть средства на исполнение всех обязательств.

    Ольга Голодец отметила, что заявление Алексея Кудрина о дефиците средств абсолютно не соответствует действительности.

    Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств».

    Также вице-премьер подчеркнула, что сегодня Пенсионный фонд не испытывает никаких проблем, передает РИА Новости.

    Напомним, экс-министр финансов и глава совета «Центра стратегических разработок» заявил, что в России не осталось ресурсов, чтобы выплачивать пенсии. Кудрин отметил, что решить проблему можно, повысив пенсионный возраст, подчеркнув, что это выгодно прежде всего самим пенсионерам.

    В ПФР уже ответили, что бюджет фонда обеспечен доходами в полном объеме, а выплаты будут ежегодно повышаться.

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