В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) опровергли заявление Алексея Кудрина о нехватке денег на выплату пенсий.
В ПФР подчеркнули, что в трехлетнем бюджете все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР.
При этом подчеркивается, что бюджет ПФР является «гарантией социальных выплат», передает «Газета.Ru».
Напомним, экс-министр финансов заявил, что в России не осталось ресурсов, чтобы выплачивать пенсии. При этом Кудрин подчеркнул, что решить проблему можно, повысив пенсионный возраст, отметив, что это выгодно прежде всего самим пенсионерам.
Отметим, что ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что в правительстве обсуждается повышение пенсионного возраста. Однако эта информация опровергалась. Так, вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что в настоящее время повышение пенсионного возраста после президентских выборов в 2018 году не обсуждается.
При этом подчеркивается, что бюджет ПФР является «гарантией социальных выплат», передает «Газета.Ru».
Напомним, экс-министр финансов заявил, что в России не осталось ресурсов, чтобы выплачивать пенсии. При этом Кудрин подчеркнул, что решить проблему можно, повысив пенсионный возраст, отметив, что это выгодно прежде всего самим пенсионерам.
Отметим, что ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что в правительстве обсуждается повышение пенсионного возраста. Однако эта информация опровергалась. Так, вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что в настоящее время повышение пенсионного возраста после президентских выборов в 2018 году не обсуждается.
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