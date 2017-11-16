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    В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на пенсии

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    В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на пенсии

    В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на пенсии

    В Пенсионном фонде России (ПФР) опровергли заявление Алексея Кудрина о нехватке денег на выплату пенсий.

    В ПФР подчеркнули, что в трехлетнем бюджете все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР.

    При этом подчеркивается, что бюджет ПФР является «гарантией социальных выплат», передает «Газета.Ru».

    Напомним, экс-министр финансов заявил, что в России не осталось ресурсов, чтобы выплачивать пенсии. При этом Кудрин подчеркнул, что решить проблему можно, повысив пенсионный возраст, отметив, что это выгодно прежде всего самим пенсионерам.

    Отметим, что ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что в правительстве обсуждается повышение пенсионного возраста. Однако эта информация опровергалась. Так, вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что в настоящее время повышение пенсионного возраста после президентских выборов в 2018 году не обсуждается.

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