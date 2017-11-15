СМИ: в крови умершей в Китае 14-летней модели из России нашли яд

В крови погибшей в Шанхае несовершеннолетней модели из Перми найден яд биологического происхождения.
Как сообщают «Аргументы недели», яд обнаружили московские эксперты после того, как тело было доставлено в Россию.
Сообщается, что девочка могла что-то съесть или получить укус ядовитого насекомого либо животного. Чтобы установить точную причину смерти юной пермячки, назначены новые экспертизы.
Ранее сообщалось, что 14-летняя модель из Перми была приглашена выступить на китайском подиуме. Влада Дзюба не посещала школу, по 13 часов в день выходила на подиум и, по одной из версий, подорвала здоровье в результате истощения и рабских условий труда.
Спустя несколько дней после работы на неделе моды девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в клинику, через два дня она скоропостижно скончалась. Генеральный директор ESEE Model Management Чжэн И ранее заявлял СМИ, что смерть модели никак не связана с работой: якобы у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день продолжался восемь часов, а загруженность была умеренной.
В российском генконсульстве в Шанхае заявляли, что причиной смерти девочки стала полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.
Сообщается, что девочка могла что-то съесть или получить укус ядовитого насекомого либо животного. Чтобы установить точную причину смерти юной пермячки, назначены новые экспертизы.
Ранее сообщалось, что 14-летняя модель из Перми была приглашена выступить на китайском подиуме. Влада Дзюба не посещала школу, по 13 часов в день выходила на подиум и, по одной из версий, подорвала здоровье в результате истощения и рабских условий труда.
Спустя несколько дней после работы на неделе моды девочка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в клинику, через два дня она скоропостижно скончалась. Генеральный директор ESEE Model Management Чжэн И ранее заявлял СМИ, что смерть модели никак не связана с работой: якобы у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день продолжался восемь часов, а загруженность была умеренной.
В российском генконсульстве в Шанхае заявляли, что причиной смерти девочки стала полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.
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