Дипломаты назвали причину смерти 14-летней россиянки-модели в Шанхае

В российском генконсульстве в Шанхае опровергли сообщения о том, что
14-летняя модель из Перми умерла от переутомления.
Консул Андрей Куликов отметил, что окончательного диагноза пока нет, так как для этого необходимо провести вскрытие, однако, по предварительным данным, причиной смерти девочки стала полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы.
Также в генконсульстве уточнили, что мать девочки сейчас находится в России. Без ее согласия проводить вскрытие нельзя, передает РИА Новости.
Напомним, 14-летняя Влада из Перми впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо — ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом.
При этом в модельном агентстве, которое наняло девочку на работу, заявили, что она работала по 8 часов в день, а смерть россиянки никак не связана с ее участием в Неделе моды в Шанхае.
Также в генконсульстве уточнили, что мать девочки сейчас находится в России. Без ее согласия проводить вскрытие нельзя, передает РИА Новости.
Напомним, 14-летняя Влада из Перми впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо — ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом.
При этом в модельном агентстве, которое наняло девочку на работу, заявили, что она работала по 8 часов в день, а смерть россиянки никак не связана с ее участием в Неделе моды в Шанхае.
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