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    В Шанхае в больнице скончалась 14-летняя модель из России

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    • Фото: Влада Дзюба / vk.com
    В Шанхае в больнице скончалась <nobr>14-летняя</nobr> модель из России

    В Шанхае в больнице скончалась 14-летняя модель из России

    В Шанхае в больнице скончалась <nobr>14-летняя</nobr> модель из России
  • Фото: Влада Дзюба / vk.com

    • Несовершеннолетняя россиянка умерла в одной из больниц Шанхая. Девочка работала в Китае моделью.

    Скончавшаяся в больнице девочка приехала в Шанхай из Перми. Известно, что в Китае она работала в модельном агентстве. О ее смерти сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Омбудсмен Павел Миков взял ситуацию на личный контроль, передает ТАСС.

    Пресс-служба омбудсмена по правам человека в Пермском крае: «Павлу Владимировичу известно о ситуации с гибелью пермской девочки в Шанхае, она работала там моделью. Уполномоченный взял ситуацию на личный контроль».

    По распоряжению омбудсмена комиссия по делам несовершеннолетних выясняет, при каких обстоятельствах девочка выехала за рубеж, а также на каких основаниях она там работала.

    14-летняя россиянка попала в больницу 25 октября. Она была госпитализирована с высокой температурой. Точная причина смерти несовершеннолетней пермячки пока неизвестна. Предположительно, она могла болеть менингитом.

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