В Шанхае в больнице скончалась 14-летняя модель из России

Несовершеннолетняя россиянка умерла в одной из больниц Шанхая. Девочка работала в Китае моделью.
Скончавшаяся в больнице девочка приехала в Шанхай из Перми. Известно, что в Китае она работала в модельном агентстве. О ее смерти сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Омбудсмен Павел Миков взял ситуацию на личный контроль, передает ТАСС.
Пресс-служба омбудсмена по правам человека в Пермском крае: «Павлу Владимировичу известно о ситуации с гибелью пермской девочки в Шанхае, она работала там моделью. Уполномоченный взял ситуацию на личный контроль».
По распоряжению омбудсмена комиссия по делам несовершеннолетних выясняет, при каких обстоятельствах девочка выехала за рубеж, а также на каких основаниях она там работала.
14-летняя россиянка попала в больницу 25 октября. Она была госпитализирована с высокой температурой. Точная причина смерти несовершеннолетней пермячки пока неизвестна. Предположительно, она могла болеть менингитом.
Пресс-служба омбудсмена по правам человека в Пермском крае: «Павлу Владимировичу известно о ситуации с гибелью пермской девочки в Шанхае, она работала там моделью. Уполномоченный взял ситуацию на личный контроль».
По распоряжению омбудсмена комиссия по делам несовершеннолетних выясняет, при каких обстоятельствах девочка выехала за рубеж, а также на каких основаниях она там работала.
14-летняя россиянка попала в больницу 25 октября. Она была госпитализирована с высокой температурой. Точная причина смерти несовершеннолетней пермячки пока неизвестна. Предположительно, она могла болеть менингитом.
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