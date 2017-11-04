Смертельный контракт: русская девочка-модель скончалась в Китае от истощения и рабских условий

Новость о смерти в Китае
14-летней модели из России заставила проявить интерес к индустрии красоты Поднебесной. Влада Дзюба не посещала школу, по 13 часов в день выходила на подиум и скончалась от истощения и рабских условий труда.
Влада с детства хотела быть моделью. Девочке с ослепительной внешностью и звучным именем шли наряды принцессы и маленькой хулиганки. Она боялась смерти, потому что у нее было много планов на жизнь, которая оборвалась в шанхайском госпитале. Туда Владу привезли с температурой под 40. Накануне госпитализации была 13-часовая сессия для ювелирного каталога. На следующий день без какого-либо перерыва девочка снова вышла на подиум и почувствовала себя настолько плохо, что пришлось вызвать скорую.
Пару лет назад мама привела Владу в пермское модельное агентство. Сюда приходили 12-летние девочки, чтобы окунуться в мир шоу-бизнеса. Влада настойчиво просилась на китайский подиум. Скаут Дима, как он себя называет, — некий человек из питерского модельного бизнеса, завербовал Владу через маму.
Как передает корреспондент Вячеслав Немышев, скаут обещал большие гонорары и уговорил отпустить перспективную девочку работать в Китай. Тем более что Влада уже пробила себе тропинку, поработав летом в Тайване. Теперь ее ждет великолепный Шанхай, где китайские толстосумы шоу-бизнеса обязательно заметят юную красотку.
Учиться Владе дистанционно было не трудно, дисциплины она сдавала самостоятельно. Талантливая, безусловно, девочка, но хватило ли у нее и у ее мамы терпения и знаний, чтобы разобраться в китайских иероглифах в договоре, который должен был гарантировать не только гонорары, но и как минимум медицинскую страховку?
Джонни Ченг из Шанхая — руководитель того самого китайского агентства, куда поставлял перспективных моделей питерский скаут Дима. Джонни утверждает, что страховка должна была быть. По его словам, в Китае разрешено работать с 16 лет. Получается, везите к нам ваших девочек хоть с 12 лет, а наши специалисты выберут перспективных.
Накануне трагедии Влада по Skype жаловалась маме на страшную усталость, говорила, что буквально валится с ног. Врачи считают, что девочку убил сепсис, развившийся вследствие заражения крови. Причиной могла стать менингококковая инфекция, атаковавшая истощенный, ослабленный организм.
Юлии повезло — она выжила на китайском подиуме. По ее словам, в Поднебесной и паспорта отбирали, и полицией грозили, и визы подделывали.
Юлия Вечерская, модель: «Легально почти никто никого не берут, потому что даже сами модельные агентства в Китае работают нелегально под прикрытием, словно они проводят мероприятия для гостей».
Так все-таки слащавые улыбки любителей нимфеток рулят на китайском подиуме? Может, питерский скаут ответит, почему умерла девочка из Перми? Может быть, мама несчастной Влады хотела в дочери воплотить свою мечту, но как-то вышло неправильно? Вопрос о том, кто виноват в гибели 14-летней девочки, остается открытым.
Пару лет назад мама привела Владу в пермское модельное агентство. Сюда приходили 12-летние девочки, чтобы окунуться в мир шоу-бизнеса. Влада настойчиво просилась на китайский подиум. Скаут Дима, как он себя называет, — некий человек из питерского модельного бизнеса, завербовал Владу через маму.
Как передает корреспондент Вячеслав Немышев, скаут обещал большие гонорары и уговорил отпустить перспективную девочку работать в Китай. Тем более что Влада уже пробила себе тропинку, поработав летом в Тайване. Теперь ее ждет великолепный Шанхай, где китайские толстосумы шоу-бизнеса обязательно заметят юную красотку.
Учиться Владе дистанционно было не трудно, дисциплины она сдавала самостоятельно. Талантливая, безусловно, девочка, но хватило ли у нее и у ее мамы терпения и знаний, чтобы разобраться в китайских иероглифах в договоре, который должен был гарантировать не только гонорары, но и как минимум медицинскую страховку?
Джонни Ченг из Шанхая — руководитель того самого китайского агентства, куда поставлял перспективных моделей питерский скаут Дима. Джонни утверждает, что страховка должна была быть. По его словам, в Китае разрешено работать с 16 лет. Получается, везите к нам ваших девочек хоть с 12 лет, а наши специалисты выберут перспективных.
Накануне трагедии Влада по Skype жаловалась маме на страшную усталость, говорила, что буквально валится с ног. Врачи считают, что девочку убил сепсис, развившийся вследствие заражения крови. Причиной могла стать менингококковая инфекция, атаковавшая истощенный, ослабленный организм.
Юлии повезло — она выжила на китайском подиуме. По ее словам, в Поднебесной и паспорта отбирали, и полицией грозили, и визы подделывали.
Юлия Вечерская, модель: «Легально почти никто никого не берут, потому что даже сами модельные агентства в Китае работают нелегально под прикрытием, словно они проводят мероприятия для гостей».
Так все-таки слащавые улыбки любителей нимфеток рулят на китайском подиуме? Может, питерский скаут ответит, почему умерла девочка из Перми? Может быть, мама несчастной Влады хотела в дочери воплотить свою мечту, но как-то вышло неправильно? Вопрос о том, кто виноват в гибели 14-летней девочки, остается открытым.
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