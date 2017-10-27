Скончавшаяся в Шанхае модель из Перми работала по 13 часов без медстраховки

К дипломатам обратились родственники умершей в Шанхае
14-летней модели из Перми. Влада Дзюба впала в кому после 13-часового показа азиатских дизайнеров. В пятницу, 27 октября, стало известно, что девочка скончалась. Выяснилось, что в Китай она полетела без медицинской страховки.
Сегодня ночью 14-летней красавицы из Перми Влады Дзюбы не стало. Она умерла в шанхайской клинике, куда девушку доставили сразу после модного показа азиатских дизайнеров.
За кулисами юной манекенщице стало плохо. Поднялась температура, она потеряла сознание, двое суток провела в коме. Но измученный работой организм не справился с вирусом. Предварительная причина смерти — менингит. Сейчас китайские специалисты проводят ряд медицинских экспертиз. А маме Влады Оксане остается только ждать результатов. Женщина собиралась вылететь в Китай, в срочном порядке оформляла загранпаспорт и визу, но попрощаться с дочерью не успела.
Оксана Дзюба: «Она звонит, говорит: „Я так устала, 13 часов работала, я хочу спать“. Уже заболевала, а потом началась температура. Я не спала, все время ей звонила, чтобы пошла в больницу».
Известно, что в больницу Влада так и не стала обращаться. И теперь понятно, почему. Как выяснилось, в чужой стране школьница находилась без медицинской страховки. А ведь у девочки был заключен трехмесячный контракт с принимающей стороной — известным китайским модельным агентством.
Разумеется, у манекенщицы в Шанхае был свой личный куратор. Зовут наставника Дмитрий Смирнов. Именно он обязан был проверить пакет документов пермской модели. Но ему хватило ее фотографий, чтобы принять решение. Желание заработать на начинающей звезде модельного бизнеса оказалось сильнее элементарных требований, уверены родные Влады.
Получается, когда Владе стало плохо, ее повезли в клинику без документов. Сразу ли ее приняли врачи? Не было ли упущено время? И кто теперь обязан будет расплатиться по счетам китайской клиники, где — пусть и безуспешно — но все же пытались спасти россиянку? В этом сейчас пытаются разобраться наши дипломаты. Как и в том, кто будет оплачивать немалые расходы по транспортировке тела школьницы.
Согласно контракту, 14-лентняя девочка не должна была работать более четырех часов в день, того же требует и российский закон. Говорить о точных причинах смерти юной российской модели еще рано. Но предварительная версия — вирус и сильнейшее переутомление. Сейчас пермские правоохранители должны решить, нет ли в халатности агентов модели состава преступления.
Подробности — в видеоматериале.
За кулисами юной манекенщице стало плохо. Поднялась температура, она потеряла сознание, двое суток провела в коме. Но измученный работой организм не справился с вирусом. Предварительная причина смерти — менингит. Сейчас китайские специалисты проводят ряд медицинских экспертиз. А маме Влады Оксане остается только ждать результатов. Женщина собиралась вылететь в Китай, в срочном порядке оформляла загранпаспорт и визу, но попрощаться с дочерью не успела.
Оксана Дзюба: «Она звонит, говорит: „Я так устала, 13 часов работала, я хочу спать“. Уже заболевала, а потом началась температура. Я не спала, все время ей звонила, чтобы пошла в больницу».
Известно, что в больницу Влада так и не стала обращаться. И теперь понятно, почему. Как выяснилось, в чужой стране школьница находилась без медицинской страховки. А ведь у девочки был заключен трехмесячный контракт с принимающей стороной — известным китайским модельным агентством.
Разумеется, у манекенщицы в Шанхае был свой личный куратор. Зовут наставника Дмитрий Смирнов. Именно он обязан был проверить пакет документов пермской модели. Но ему хватило ее фотографий, чтобы принять решение. Желание заработать на начинающей звезде модельного бизнеса оказалось сильнее элементарных требований, уверены родные Влады.
Получается, когда Владе стало плохо, ее повезли в клинику без документов. Сразу ли ее приняли врачи? Не было ли упущено время? И кто теперь обязан будет расплатиться по счетам китайской клиники, где — пусть и безуспешно — но все же пытались спасти россиянку? В этом сейчас пытаются разобраться наши дипломаты. Как и в том, кто будет оплачивать немалые расходы по транспортировке тела школьницы.
Согласно контракту, 14-лентняя девочка не должна была работать более четырех часов в день, того же требует и российский закон. Говорить о точных причинах смерти юной российской модели еще рано. Но предварительная версия — вирус и сильнейшее переутомление. Сейчас пермские правоохранители должны решить, нет ли в халатности агентов модели состава преступления.
Подробности — в видеоматериале.
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