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    Модельное агентство в Шанхае отрицает смерть 14-летней россиянки из-за переутомления

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    Модельное агентство в Шанхае отрицает смерть 14-летней россиянки из-за переутомления

    Модельное агентство в Шанхае отрицает смерть <nobr>14-летней</nobr> россиянки <nobr>из-за</nobr> переутомления

    Китайское модельное агентство — работодатель 14-летней россиянки из Перми, скончавшейся в минувшую пятницу, отрицает появившуюся в некоторых российских СМИ версию о смерти в результате переработки.

    Генеральный директор компании ESEE Model Management Чжэн И, который нанял на работу 14-летнюю девушку из Перми, заявил, что модель работала по 8 часов в день и скончалась уже после работы на Шанхайской недели моды.

    Как заявил Чжэн И газете Global Times, россиянка умерла спустя почти 10 дней после показов, которые закончились 18 октября.

    смотретьСкончавшаяся в Шанхае модель из Перми работала по 13 часов без медстраховки
    Скончавшаяся в Шанхае модель из Перми работала по 13 часов без медстраховки
    Ранее стало известно, что Влада Дзюба впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом.

    В Китай девушка полетела без медицинской страховки и не успела ее оформить во время работы. За лечение заплатило агентство. Семья девушки получила 800 долларов.

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