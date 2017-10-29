Модельное агентство в Шанхае отрицает смерть 14-летней россиянки из-за переутомления

Китайское модельное агентство — работодатель
14-летней россиянки из Перми, скончавшейся в минувшую пятницу, отрицает появившуюся в некоторых российских СМИ версию о смерти в результате переработки.
Генеральный директор компании ESEE Model Management Чжэн И, который нанял на работу 14-летнюю девушку из Перми, заявил, что модель работала по 8 часов в день и скончалась уже после работы на Шанхайской недели моды.
Как заявил Чжэн И газете Global Times, россиянка умерла спустя почти 10 дней после показов, которые закончились 18 октября.
Ранее стало известно, что Влада Дзюба впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом.
В Китай девушка полетела без медицинской страховки и не успела ее оформить во время работы. За лечение заплатило агентство. Семья девушки получила 800 долларов.
Как заявил Чжэн И газете Global Times, россиянка умерла спустя почти 10 дней после показов, которые закончились 18 октября.
Ранее стало известно, что Влада Дзюба впала в кому после работы в одном из модельных агентств Шанхая и скончалась в клинике 27 октября. Мать девушки рассказала НТВ, что ее дочь жаловалась по телефону на сильную усталость после 13-часового рабочего дня. 25 октября девушка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, но спасти не смогли. Предполагается, что россиянка могла болеть менингитом.
В Китай девушка полетела без медицинской страховки и не успела ее оформить во время работы. За лечение заплатило агентство. Семья девушки получила 800 долларов.
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