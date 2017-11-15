Эксперт объяснил антироссийскую риторику в речи Мэй

Премьер-министр Великобритании обвинила Россию в угрозе мировому порядку. Резкие высказывания Терезы Мэй удивили многих. Однако эксперты считают, что риторику премьера очень легко объяснить.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов отметил, что для Терезы Мэй участие в информационной атаке, начатой США, практически последний шанс сохранить власть в своих руках.
Игорь Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам: «Великобритания всегда находилась в фарватере американской внешней политики. Поэтому сегодня, когда идет информационная атака на Российскую Федерацию, когда блокируют RT и Sputnik, когда объявляют о том, что Россия вмешивается в американские и в британские выборы: вот этот полный абсурд должен быть поддержан Великобританией, и Тереза Мэй является активным участником этой русофобской кампании».
Он также отметил, что Мэй пытается продемонстрировать свои лидерские качества, ведь давление на нее внутри страны возрастает с каждым днем.
Игорь Морозов: «Тереза Мэй испытывает внутриполитическое давление, в первую очередь от своих коллег. И для того, чтобы продлить свое политическое влияние на них и сохранить позицию, она предпринимает реальный конкретный шаг — направить своего министра иностранных дел в Россию. Только Россия и конкретные шаги по переговорным процессам в наиболее чувствительных областях — как в Европе, так и в региональных конфликтах — могут сейчас в какой-то степени спасти ее положение, показав, что она реальный политический лидер Великобритании. И это может дать ей шанс остаться еще у власти».
Напомним, в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, ситуации с Крымом и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединенного Королевства посетит Москву.
В МИД РФ заявили, что обвинения Терезы Мэй в адрес Москвы безответственны и безосновательны. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова отметила, что Лондон «демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути того самого международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берется защищать».
Премьеру Великобритании также иронично предложили попробовать крымское вино «Массандра».
Игорь Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам: «Великобритания всегда находилась в фарватере американской внешней политики. Поэтому сегодня, когда идет информационная атака на Российскую Федерацию, когда блокируют RT и Sputnik, когда объявляют о том, что Россия вмешивается в американские и в британские выборы: вот этот полный абсурд должен быть поддержан Великобританией, и Тереза Мэй является активным участником этой русофобской кампании».
Он также отметил, что Мэй пытается продемонстрировать свои лидерские качества, ведь давление на нее внутри страны возрастает с каждым днем.
Игорь Морозов: «Тереза Мэй испытывает внутриполитическое давление, в первую очередь от своих коллег. И для того, чтобы продлить свое политическое влияние на них и сохранить позицию, она предпринимает реальный конкретный шаг — направить своего министра иностранных дел в Россию. Только Россия и конкретные шаги по переговорным процессам в наиболее чувствительных областях — как в Европе, так и в региональных конфликтах — могут сейчас в какой-то степени спасти ее положение, показав, что она реальный политический лидер Великобритании. И это может дать ей шанс остаться еще у власти».
Напомним, в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, ситуации с Крымом и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединенного Королевства посетит Москву.
В МИД РФ заявили, что обвинения Терезы Мэй в адрес Москвы безответственны и безосновательны. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова отметила, что Лондон «демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути того самого международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берется защищать».
Премьеру Великобритании также иронично предложили попробовать крымское вино «Массандра».
#UK Prime Minister @theresa_may on @Russia: «We know what you are doing». We know what YOU are doing as well. Dear Theresa, we hope, one day you will try Crimean #Massandra red wine🍷 pic.twitter.com/XmqT9ghSef— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 14 ноября 2017 г.
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