МИД РФ: обвинения Терезы Мэй в адрес Москвы безответственны и безосновательны

Обвинения России в том, что она якобы является главной угрозой мировому сообществу, со стороны
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй безответственны и безосновательны, завили в МИД РФ.
Как говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства, «в Москве обратили внимание на заявления Мэй в отношении России, прозвучавшие в ходе банкета у лорд-мэра лондонского Сити 13 ноября».
Мария Захарова: «На этот раз наша страна на шкале „угроз мировому сообществу“ ставится уже не вровень с другими вызовами, а на первое место. Набор тезисов не нов, но главное, что их объединяет, — безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений. Идея защиты глобального порядка особо цинично звучит из уст главы именно британского кабинета. Достаточно вспомнить агрессивные действия Британии в Ираке и Ливии, которые привели отнюдь не к укреплению международного права, а к жертвам и страданиям миллионов людей и дестабилизации целых регионов».
Захарова отметила, что Лондон «демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути того самого международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берется защищать». По словам официального представителя МИД РФ, британское общество переживает сейчас не лучшие времена в связи с процессом выхода страны из Европейского Союза и внутренним расколом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, ситуации с Крымом и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединенного Королевства посетит Москву.
Ранее в МИД РФ иронично отреагировали на высказывания Терезы Мэй об «аннексии» Крыма, порекомендовав ей лучше попробовать крымское вино «Массандра». Ведомство опубликовал в Twitter фото Мэй с приема с бокалом красного вина. «Надеемся, вы когда-нибудь попробуете крымскую „Массандру“», — гласит подпись к фотографии.
Сенатор Алексей Пушков заявил в свою очередь, что международный порядок нужно защищать не от России, а от адептов интервенций, государственных переворотов и смены режимов. Как написал Пушков на своей странице в Twitter, «миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе, себя изжил». Он отметил, что «атакой на Россию его не спасти».
Мария Захарова: «На этот раз наша страна на шкале „угроз мировому сообществу“ ставится уже не вровень с другими вызовами, а на первое место. Набор тезисов не нов, но главное, что их объединяет, — безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений. Идея защиты глобального порядка особо цинично звучит из уст главы именно британского кабинета. Достаточно вспомнить агрессивные действия Британии в Ираке и Ливии, которые привели отнюдь не к укреплению международного права, а к жертвам и страданиям миллионов людей и дестабилизации целых регионов».
Захарова отметила, что Лондон «демонстрирует фундаментальное непонимание происходящих в мире процессов и сути того самого международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берется защищать». По словам официального представителя МИД РФ, британское общество переживает сейчас не лучшие времена в связи с процессом выхода страны из Европейского Союза и внутренним расколом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, ситуации с Крымом и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединенного Королевства посетит Москву.
Ранее в МИД РФ иронично отреагировали на высказывания Терезы Мэй об «аннексии» Крыма, порекомендовав ей лучше попробовать крымское вино «Массандра». Ведомство опубликовал в Twitter фото Мэй с приема с бокалом красного вина. «Надеемся, вы когда-нибудь попробуете крымскую „Массандру“», — гласит подпись к фотографии.
#UK Prime Minister @theresa_may on @Russia: «We know what you are doing». We know what YOU are doing as well. Dear Theresa, we hope, one day you will try Crimean #Massandra red wine🍷 pic.twitter.com/XmqT9ghSef— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 14 ноября 2017 г.
Сенатор Алексей Пушков заявил в свою очередь, что международный порядок нужно защищать не от России, а от адептов интервенций, государственных переворотов и смены режимов. Как написал Пушков на своей странице в Twitter, «миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе, себя изжил». Он отметил, что «атакой на Россию его не спасти».
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