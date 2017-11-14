Пушков ответил на обвинения Мэй в адрес России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что международный порядок нужно защищать не от России, а от адептов интервенций, государственных переворотов и смены режимов. Так он прокомментировал заявление
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая раскритиковала Россию в ходе своей ежегодной речи по внешней политике.
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Как написал Пушков на своей странице в Twitter, «миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе, себя изжил». Он отметил, что «атакой на Россию его не спасти».
Также Пушков прокомментировал заявление Мэй по поводу «распространения российскими СМИ фейковых новостей». Он попросил Мэй вспомнить ложь экс-премьера Тони Блэра об Ираке, а также «постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, ситуации с Крымом и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединённого Королевства посетит Москву.
Миропорядок, к-ый угоден Мэй,с захватом Ирака, войной в Ливии,появлением ИГ и терроризма в Европе,себя изжил. Атакой на Россию его не спасти— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 ноября 2017 г.
Также Пушков прокомментировал заявление Мэй по поводу «распространения российскими СМИ фейковых новостей». Он попросил Мэй вспомнить ложь экс-премьера Тони Блэра об Ираке, а также «постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине».
Насчет фейковых новостей: пусть Мэй вспомнит ложь Блэра об Ираке, постоянную ложь своих СМИ о Сирии и Украине. Вот они откуда, fake news.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 ноября 2017 г.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, ситуации с Крымом и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединённого Королевства посетит Москву.
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