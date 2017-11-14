Мэй: Лондон не хочет возвращаться к холодной войне с Россией

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премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондон не хочет находиться в конфронтации с Россией. По ее словам, Британия настроена на продуктивное взаимодействие.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии вечного противостояния. Мы должны сохранять бдительность, но мы также хотим взаимодействовать, и именно поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел (Борис Джонсон) посетит Москву».
Она также заверила, что сильная Россия — в интересах не только Великобритании, но и всей Европы. Но только если она будет «играть по правилам», сообщает РИА Новости.
Тереза Мэй: «Многие из нас смотрели на постсоветскую Россию с надеждой. Потому что мы знаем, что сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, будет отвечать интересам Великобритании, Европы и мира. В качестве постоянного члена СБ ООН Россия имеет возможности для того, чтобы играть жизненно важную роль в укреплении международной стабильности. Россия может и, я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят».
Мэй в очередной раз обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. В Кремле неоднократно отмечали беспочвенность подобных обвинений.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России.
Она также заверила, что сильная Россия — в интересах не только Великобритании, но и всей Европы. Но только если она будет «играть по правилам», сообщает РИА Новости.
Тереза Мэй: «Многие из нас смотрели на постсоветскую Россию с надеждой. Потому что мы знаем, что сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, будет отвечать интересам Великобритании, Европы и мира. В качестве постоянного члена СБ ООН Россия имеет возможности для того, чтобы играть жизненно важную роль в укреплении международной стабильности. Россия может и, я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят».
Мэй в очередной раз обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. В Кремле неоднократно отмечали беспочвенность подобных обвинений.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России.
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