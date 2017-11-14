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Паутина-10

    МИД РФ рекомендовал Мэй переходить на крымскую «Массандру»

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    • Фото: Reuters © 2017, Peter Nicholls
    МИД РФ рекомендовал Мэй переходить на крымскую «Массандру»

    МИД РФ рекомендовал Мэй переходить на крымскую «Массандру»

    МИД РФ рекомендовал Мэй переходить на крымскую «Массандру»
  • Фото: Reuters © 2017, Peter Nicholls

    • В Министерстве иностранных дел России иронично отреагировали на высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об «аннексии» Крыма, порекомендовав ей лучше попробовать крымское вино «Массандра».

    Ведомство опубликовал в Twitter фото Мэй с приема с бокалом красного вина. «Надеемся, вы когда-нибудь попробуете крымскую „Массандру“», — гласит подпись к фотографии.


    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, незаконном присоединении Крыма и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединённого Королевства посетит Москву.

    смотретьНеожиданное заявление: почему Тереза Мэй обвинила Россию в подрыве мирового порядка
    Неожиданное заявление: почему Тереза Мэй обвинила Россию в подрыве мирового порядка
    Сенатор Алексей Пушков заявил в свою очередь, что международный порядок нужно защищать не от России, а от адептов интервенций, государственных переворотов и смены режимов. Как написал Пушков на своей странице в Twitter, «миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе, себя изжил». Он отметил, что «атакой на Россию его не спасти».

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