МИД РФ рекомендовал Мэй переходить на крымскую «Массандру»

В Министерстве иностранных дел России иронично отреагировали на высказывания
премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об «аннексии» Крыма, порекомендовав ей лучше попробовать крымское вино «Массандра».
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Ведомство опубликовал в Twitter фото Мэй с приема с бокалом красного вина. «Надеемся, вы когда-нибудь попробуете крымскую „Массандру“», — гласит подпись к фотографии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, незаконном присоединении Крыма и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединённого Королевства посетит Москву.
Сенатор Алексей Пушков заявил в свою очередь, что международный порядок нужно защищать не от России, а от адептов интервенций, государственных переворотов и смены режимов. Как написал Пушков на своей странице в Twitter, «миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе, себя изжил». Он отметил, что «атакой на Россию его не спасти».
#UK Prime Minister @theresa_may on @Russia: «We know what you are doing». We know what YOU are doing as well. Dear Theresa, we hope, one day you will try Crimean #Massandra red wine🍷 pic.twitter.com/XmqT9ghSef— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 14 ноября 2017 г.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступила с ежегодным заявлением по внешней политике, в ходе которого обвинила Россию во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в нарушении международного порядка, незаконном присоединении Крыма и участии в конфликте в Донбассе, а также кибершпионаже и хакерских атаках. В то же время она заявила, что Великобритания хочет взаимодействовать с Россией, в связи с чем в ближайшие месяцы министр иностранных дел Соединённого Королевства посетит Москву.
Сенатор Алексей Пушков заявил в свою очередь, что международный порядок нужно защищать не от России, а от адептов интервенций, государственных переворотов и смены режимов. Как написал Пушков на своей странице в Twitter, «миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ и терроризма в Европе, себя изжил». Он отметил, что «атакой на Россию его не спасти».
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