Российский посол в США пришел в офис RT America, чтобы поддержать сотрудников канала

Сегодня в Москве объявили, какие именно меры примут в ответ на действия Минюста США, который накануне вынудил американский филиал телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Российский канал подпал под действие закона, принятого в США еще в 1938 году для борьбы с нацистской пропагандой.
Российскому вещателю Минюст США выдвинул ультиматум о регистрации в качестве иностранного агента до 13 ноября. Вчера телеканал был вынужден это сделать, как отметила его главный редактор, «выбирая между регистрацией и уголовным делом». Она поздравила «американскую свободу слова и тех, кто в нее все еще верит».
Россия вынуждена отреагировать зеркально: в Госдуму внесены поправки, которые позволяют причислить к иноагентам любое СМИ, зарегистрированное за рубежом или получающее иностранное финансирование. Нижняя палата рассмотрит документ уже завтра, после чего он поступит в Совет Федерации.
Уильям Бинни, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США: «Если мы заставляем СМИ, финансируемые российским государством, регистрироваться как иностранные агенты, почему не делаем то же самое в отношении BBC, например, и других иностранных телеканалов? Получается, что правила не едины для всех, мы избирательно подавляем свободу слова. На мой взгляд, это прямое нарушение первой поправки конституции».
«Недружественный шаг» — так оценил действия США российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, он пришел в офис телекомпании.
Анатолий Антонов: «Я решил нанести визит вежливости в офис RT, потому что высоко ценю то, что вы делаете в США и во всем мире, рассказываете о том, что в действительности происходит. Мы очень обеспокоены тем, что творится вокруг RT, и хотим заверить вас, что мы с вами».
Глава российского МИД Сергей Лавров также пообещал, что «зеркальные, а значит адекватные» меры последуют очень скоро.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Россия вынуждена отреагировать зеркально: в Госдуму внесены поправки, которые позволяют причислить к иноагентам любое СМИ, зарегистрированное за рубежом или получающее иностранное финансирование. Нижняя палата рассмотрит документ уже завтра, после чего он поступит в Совет Федерации.
Уильям Бинни, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США: «Если мы заставляем СМИ, финансируемые российским государством, регистрироваться как иностранные агенты, почему не делаем то же самое в отношении BBC, например, и других иностранных телеканалов? Получается, что правила не едины для всех, мы избирательно подавляем свободу слова. На мой взгляд, это прямое нарушение первой поправки конституции».
«Недружественный шаг» — так оценил действия США российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, он пришел в офис телекомпании.
Анатолий Антонов: «Я решил нанести визит вежливости в офис RT, потому что высоко ценю то, что вы делаете в США и во всем мире, рассказываете о том, что в действительности происходит. Мы очень обеспокоены тем, что творится вокруг RT, и хотим заверить вас, что мы с вами».
Глава российского МИД Сергей Лавров также пообещал, что «зеркальные, а значит адекватные» меры последуют очень скоро.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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