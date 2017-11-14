Матвиенко объяснила страхом меры против канала RT в США

Закон о мерах против иностранного вмешательства во внутренние дела России может быть одобрен Советом Федерации уже на следующей неделе. Об этом сегодня сообщили на конференции, посвященной защите госсуверенитета.
Одной из главных тем обсуждения стала ситуация вокруг американского филиала телеканала RT. Он был признан в Штатах иностранным агентом, что, как ожидается, серьезно осложнит работу журналистов. И в Госдуме, и в Совете Федерации обещают молниеносный ответ.
Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета: «Мы незамедлительно отреагируем. Еще раз подчеркиваю: Совет Государственной Думы определяет порядок работы над нашими поправками в действующие законы. Условия работы американских средств государственной пропаганды (я даже средствами массовой информации их не назову) на территории Российской Федерации планируется сделать практически такими же, какие они сегодня пытаются предъявить для ваших коллег на территории Соединенных Штатов Америки».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «То, как вся властная американская машина, пропагандистская машина стала преследовать российские СМИ RT и Sputnik, то, как придумываются разные способы поставить ограничения действиям российских СМИ, конечно же, вызывает не только недоумение, а возмущение. И, конечно же, это высочайшая оценка профессионализма наших СМИ, которых так стали бояться в Соединенных Штатах Америки».
Поправки о СМИ — иностранных агентах, как ожидается, примут в Думе завтра: сразу во втором и третьем чтениях. И уже до конца дня документ будет направлен в Совет Федерации.
Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета: «Мы незамедлительно отреагируем. Еще раз подчеркиваю: Совет Государственной Думы определяет порядок работы над нашими поправками в действующие законы. Условия работы американских средств государственной пропаганды (я даже средствами массовой информации их не назову) на территории Российской Федерации планируется сделать практически такими же, какие они сегодня пытаются предъявить для ваших коллег на территории Соединенных Штатов Америки».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «То, как вся властная американская машина, пропагандистская машина стала преследовать российские СМИ RT и Sputnik, то, как придумываются разные способы поставить ограничения действиям российских СМИ, конечно же, вызывает не только недоумение, а возмущение. И, конечно же, это высочайшая оценка профессионализма наших СМИ, которых так стали бояться в Соединенных Штатах Америки».
Поправки о СМИ — иностранных агентах, как ожидается, примут в Думе завтра: сразу во втором и третьем чтениях. И уже до конца дня документ будет направлен в Совет Федерации.
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