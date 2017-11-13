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Деловое утро НТВ

    СМИ: экс-директор ЦРУ Бреннан предположил, что Трамп боится Путина

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    • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas , Carlos Barria
    СМИ: <nobr>экс-директор</nobr> ЦРУ Бреннан предположил, что Трамп боится Путина

    СМИ: экс-директор ЦРУ Бреннан предположил, что Трамп боится Путина

    СМИ: <nobr>экс-директор</nobr> ЦРУ Бреннан предположил, что Трамп боится Путина
  • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas , Carlos Barria

    • Американские СМИ распространили интервью бывшего директора ЦРУ, в котором Джон Бреннан комментирует аспекты беседы Трампа и Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме.

    Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ: «Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что именно может всплыть в результате расследования».

    Речь идет о расследовании приписываемого России вмешательства в выборы.

    Так Бреннан в интервью телеканалу CNN ответил на просьбу журналиста прокомментировать высказывание Трампа о том, что история с «российским вмешательством» создает преграду для отношений между двумя странами.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ раскрыл подробности разговора на саммите АТЭС лидеров двух стран, касавшегося приписываемого России вмешательства в американские выборы. Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп снова задал Путину вопрос о «вмешательстве» и вновь получил отрицательный ответ.

    До этого Дональд Трамп, подводя итоги саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил, что говорил с Путиным на эту тему, и что, по мнению президента США, такие обвинения оскорбляют Путина, и что конструктивное взаимодействие с Москвой сейчас очень важно.

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    Напомним, Москва множество раз опровергала утверждения американских СМИ о попытках повлиять на ход президентских выборов в США. В июле на саммите G20 в Гамбурге Трамп уже задавал Путину вопрос о «вмешательстве» и тожеполучил на него отрицательный ответ.

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