Песков: Путин выразил непонимание обвинений США во вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента РФ раскрыл подробности разговора лидеров двух стран, касавшегося «вмешательства» России в американские выборы.
Президент РФ Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом в очередной раз отверг обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Песков подтвердил, что Трамп снова задал Путину вопрос о «вмешательстве» и снова получил отрицательный ответ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Действительно, Трамп интересовался насколько эта информация может соответствовать действительности, насколько это может быть правдой, и президент Путин со своей стороны изложил свою позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы и об этом не могло идти речи».
По словам пресс-секретаря, Путин выразил полное непонимание в связи с этими обвинениями, так как они по-прежнему ничем не подтверждены.
Дмитрий Песков: «По мнению президента России, все это вместе еще раз показывает, что все слухи о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию США основаны исключительно на непроверенных данных и не имеют под собой никакого основания».
Накануне Трамп, подводя итоги саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил, что говорил с Путиным на эту тему. По его мнению, такие обвинения оскорбляют Путина, что может плохо сказаться на отношениях двух стран. Трамп подчеркнул, что конструктивное взаимодействие с Москвой сейчас очень важно.
ФБР США, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса проводят расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Независимым спецпрокурором по этому делу был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер.
Трампа и его помощников подозревают в неправомерных контактах с российскими властями в период предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США. В июле на саммите G20 в Гамбурге Трамп также задал Путину вопрос о «вмешательстве» и получил на него отрицательный ответ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Действительно, Трамп интересовался насколько эта информация может соответствовать действительности, насколько это может быть правдой, и президент Путин со своей стороны изложил свою позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы и об этом не могло идти речи».
По словам пресс-секретаря, Путин выразил полное непонимание в связи с этими обвинениями, так как они по-прежнему ничем не подтверждены.
Дмитрий Песков: «По мнению президента России, все это вместе еще раз показывает, что все слухи о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию США основаны исключительно на непроверенных данных и не имеют под собой никакого основания».
Накануне Трамп, подводя итоги саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил, что говорил с Путиным на эту тему. По его мнению, такие обвинения оскорбляют Путина, что может плохо сказаться на отношениях двух стран. Трамп подчеркнул, что конструктивное взаимодействие с Москвой сейчас очень важно.
ФБР США, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса проводят расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Независимым спецпрокурором по этому делу был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер.
Трампа и его помощников подозревают в неправомерных контактах с российскими властями в период предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США. В июле на саммите G20 в Гамбурге Трамп также задал Путину вопрос о «вмешательстве» и получил на него отрицательный ответ.
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