Трамп: я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом

Дональд Трамп считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом США.
По мнению американского лидера, Москва не хотела, чтобы он стал президентом из-за его позиции по военным вопросам и стремления добиться снижения цен на нефть.
Дональд Трамп, президент США: «Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам».
При этом Трамп вновь опроверг заявления о его «сговоре с Россией», передает РИА Новости.
Напомним, расследование вменяемого России вмешательства в выборы президента США, а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа ведется в ФБР и Конгрессе. Ранее обвинения неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в попытках повлиять на выборы в США «абсолютно голословными».
Дональд Трамп, президент США: «Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам».
При этом Трамп вновь опроверг заявления о его «сговоре с Россией», передает РИА Новости.
Напомним, расследование вменяемого России вмешательства в выборы президента США, а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа ведется в ФБР и Конгрессе. Ранее обвинения неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в попытках повлиять на выборы в США «абсолютно голословными».
Комментарии