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    Трамп: я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом

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    Трамп: я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом

    Трамп: я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом

    Трамп: я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом
  • Фото: Associated Press © 2017, Eugene Hoshiko

    • Дональд Трамп считает, что Россия не была заинтересована в его избрании президентом США.

    По мнению американского лидера, Москва не хотела, чтобы он стал президентом из-за его позиции по военным вопросам и стремления добиться снижения цен на нефть.

    Дональд Трамп, президент США: «Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам».

    При этом Трамп вновь опроверг заявления о его «сговоре с Россией», передает РИА Новости.

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    Напомним, расследование вменяемого России вмешательства в выборы президента США, а также предполагаемых связей с РФ Дональда Трампа ведется в ФБР и Конгрессе. Ранее обвинения неоднократно опровергали как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в попытках повлиять на выборы в США «абсолютно голословными».

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