Трамп: Путина оскорбляют обвинения во «вмешательстве в выборы»

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги саммита АТЭС, сообщил, что российский лидер вновь опроверг сообщения о вмешательстве Москвы в прошедшие американские выборы.
Президент РФ Владимир Путин в очередной раз опроверг сообщения о возможном вмешательстве РФ в выборы в США, кроме того российский лидер оскорблен этими обвинениями. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, это (обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы) очень оскорбляют его, что не очень хорошо для нашей страны».
Трамп также подчеркнул, что хорошие отношения с Россией важны для Америки, так как российский лидер мог бы помочь США решить проблему с КНДР.
Дональд Трамп: «На самом деле это было бы просто замечательно, потому что он (Путин) мог бы действительно помочь нам с Северной Кореей. У нас большая проблема с КНДР, с которой нам помогает Китай. Если бы Россия оказала бы нам помощь наряду с КНР, эта проблема была бы решена гораздо быстрее».
ФБР США, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса проводят расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Независимым спецпрокурором по этому делу, который ведет отдельное расследование, был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер.
Трампа и его помощников подозревают в неправомерных контактах с российскими властями в период предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, это (обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы) очень оскорбляют его, что не очень хорошо для нашей страны».
Трамп также подчеркнул, что хорошие отношения с Россией важны для Америки, так как российский лидер мог бы помочь США решить проблему с КНДР.
Дональд Трамп: «На самом деле это было бы просто замечательно, потому что он (Путин) мог бы действительно помочь нам с Северной Кореей. У нас большая проблема с КНДР, с которой нам помогает Китай. Если бы Россия оказала бы нам помощь наряду с КНР, эта проблема была бы решена гораздо быстрее».
ФБР США, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса проводят расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Независимым спецпрокурором по этому делу, который ведет отдельное расследование, был назначен экс-директор ФБР Роберт Мюллер.
Трампа и его помощников подозревают в неправомерных контактах с российскими властями в период предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.
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