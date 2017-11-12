Трамп назвал «ненавистниками и глупцами» тех, кто не хочет хороших отношений с РФ

Президент США прокомментировал свою встречу с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме, дав позитивную оценку диалогу по сирийскому урегулированию и заявив о пользе хороших отношений с Россией.
Президент США написал на своей странице в Twitter, что Россия может оказать серьезную помощь при решении проблем вокруг КНДР, в Сирии, в ситуации с Украиной, а также в борьбе с терроризмом.
Дональд Трамп, президент США: «Когда все ненавистники и глупцы уже поймут, что поддерживать нормальные отношения с Россией — это хорошая вещь, а не плохая? Это всегда политические игры, вредные для нашей страны. Я хочу разобраться с Северной Кореей, с Сирией, Украиной, с терроризмом, и Россия может очень сильно помочь».
По словам Трампа, у него состоялся «хороший разговор» с президентом России на саммите АТЭС, и он рассчитывает на помощь Путина в ситуации с Северной Кореей.
Дональд Трамп: «Надеюсь на помощь с его стороны для разрешения опасного кризиса с Северной Кореей, как и со стороны Китая».
Ранее Трамп ответил на вопросы журналистов, расспрашивавших его о беседе с Владимиром Путиным, и о том, планирует ли американский президент следующую встречу с российским лидером. По мнению Трампа, «есть потенциал для очень хороших отношений» а также «отличный настрой на то, чтобы решать вопросы». Президент США также раскритиковал своего предшественника и политику Обамы в отношении России.
В субботу Владимир Путин также поделился впечатлениями от встречи и назвал Трампа «воспитанным и комфортным в общении для совместной работы человеком». Путин сообщил, что диалог с президентом США на саммите был корректным и доброжелательным.
Дональд Трамп, президент США: «Когда все ненавистники и глупцы уже поймут, что поддерживать нормальные отношения с Россией — это хорошая вещь, а не плохая? Это всегда политические игры, вредные для нашей страны. Я хочу разобраться с Северной Кореей, с Сирией, Украиной, с терроризмом, и Россия может очень сильно помочь».
When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics — bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.
По словам Трампа, у него состоялся «хороший разговор» с президентом России на саммите АТЭС, и он рассчитывает на помощь Путина в ситуации с Северной Кореей.
Дональд Трамп: «Надеюсь на помощь с его стороны для разрешения опасного кризиса с Северной Кореей, как и со стороны Китая».
Met with President Putin of Russia who was at #APEC meetings. Good discussions on Syria. Hope for his help to solve, along with China the dangerous North Korea crisis. Progress being made.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.
Ранее Трамп ответил на вопросы журналистов, расспрашивавших его о беседе с Владимиром Путиным, и о том, планирует ли американский президент следующую встречу с российским лидером. По мнению Трампа, «есть потенциал для очень хороших отношений» а также «отличный настрой на то, чтобы решать вопросы». Президент США также раскритиковал своего предшественника и политику Обамы в отношении России.
В субботу Владимир Путин также поделился впечатлениями от встречи и назвал Трампа «воспитанным и комфортным в общении для совместной работы человеком». Путин сообщил, что диалог с президентом США на саммите был корректным и доброжелательным.
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