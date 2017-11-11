Трамп: у Обамы и Путина не было правильной «химии»

Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника и заявил, что у него могут сложиться отличные отношения с Владимиром Путиным.
Общаясь с журналистами, президент США отметил, что Барак Обама так и не смог наладить нормальные отношения с российским лидером. По мнению Трампа, у них «не было правильной „химии“».
Дональд Трамп, президент США: «Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было „химии“. У них не было правильной „химии“. И знаете что? Я это понимаю, потому что у меня с некоторыми людьми тоже нет „химии“. Например, с некоторыми из вас (журналистов — прим.ред.)».
Досталось от Трампа и Хиллари Клинтон. Президент США вспомнил, как экс-глава Госдепа подарила Сергею Лаврову символическую «кнопку перезагрузки», на которой по ошибке было написано: «перегрузка». Трамп назвал тот эпизод смешным и дурацким.
Дональд Трамп, президент США: «Хиллари попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку „перезагрузки“, это было просто смешно».
Также Трамп выразил уверенность в том, что у него с Путиным могут быть отличные отношения, и подчеркнул, что «это будет прекрасно для обеих стран», передает РИА Новости.
Отметим, что президенты России и США провели несколько коротких встреч на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Трамп подчеркнул, что хорошие отношения с Россией важны для США, и рассказал, что Путина очень оскорбляют заявления о якобы вмешательстве РФ в американские выборы. Путин же назвал Трампа «воспитанным и комфортным в общении для совместной работы человеком», подчеркнув, что диалог с президентом США на саммите был корректным и доброжелательным.
Дональд Трамп, президент США: «Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было „химии“. У них не было правильной „химии“. И знаете что? Я это понимаю, потому что у меня с некоторыми людьми тоже нет „химии“. Например, с некоторыми из вас (журналистов — прим.ред.)».
Досталось от Трампа и Хиллари Клинтон. Президент США вспомнил, как экс-глава Госдепа подарила Сергею Лаврову символическую «кнопку перезагрузки», на которой по ошибке было написано: «перегрузка». Трамп назвал тот эпизод смешным и дурацким.
Дональд Трамп, президент США: «Хиллари попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку „перезагрузки“, это было просто смешно».
Также Трамп выразил уверенность в том, что у него с Путиным могут быть отличные отношения, и подчеркнул, что «это будет прекрасно для обеих стран», передает РИА Новости.
Отметим, что президенты России и США провели несколько коротких встреч на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Трамп подчеркнул, что хорошие отношения с Россией важны для США, и рассказал, что Путина очень оскорбляют заявления о якобы вмешательстве РФ в американские выборы. Путин же назвал Трампа «воспитанным и комфортным в общении для совместной работы человеком», подчеркнув, что диалог с президентом США на саммите был корректным и доброжелательным.
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