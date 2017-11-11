Путин и Трамп подтвердили решимость уничтожить ИГИЛ

Президенты России и США заявили о решимости уничтожить террористическую группировку ИГИЛ (запрещена в РФ) и согласились, что сирийский конфликт должен быть решен мирным путем.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп подтвердили решимость уничтожить запрещенную в РФ террористическую группировку ИГИЛ и выразили согласие с тем, что дальнейшее урегулирование конфликта в Сирии должно происходить мирным путем. Об этом говорится в совместном заявлении глав двух государств, одобренном после короткой встречи на полях саммита АТЭС.
Путин и Трамп выразили приверженность «суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии». Окончательное решение сирийского конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса, говорится в совместном заявлении, что предполагает «полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие».
Путин и Трамп призвали к участию в политическом процессе все стороны сирийского конфликта, передает РИА Новости.
Короткая встреча «на ногах» между Трампом и Путиным состоялась во второй день саммита во Вьетнаме. Лидеры России и США быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования. Лица президентов при этом транслировались на большом экране в пресс-центре саммита: было видно, как они что-то оживленно обсуждают на ходу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что совместное заявление Путина и Трампа было заранее проработано российскими и американскими экспертами и согласовано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В заявлении также содержится призыв ко всем странам-членам ООН увеличить оказание гуманитарной помощи Сирии.
Путин и Трамп выразили приверженность «суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии». Окончательное решение сирийского конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса, говорится в совместном заявлении, что предполагает «полное выполнение резолюции, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов, транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие».
Путин и Трамп призвали к участию в политическом процессе все стороны сирийского конфликта, передает РИА Новости.
Короткая встреча «на ногах» между Трампом и Путиным состоялась во второй день саммита во Вьетнаме. Лидеры России и США быстро побеседовали, когда направлялись на церемонию фотографирования. Лица президентов при этом транслировались на большом экране в пресс-центре саммита: было видно, как они что-то оживленно обсуждают на ходу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что совместное заявление Путина и Трампа было заранее проработано российскими и американскими экспертами и согласовано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В заявлении также содержится призыв ко всем странам-членам ООН увеличить оказание гуманитарной помощи Сирии.
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