Трамп рассказал о своих планах встретиться с Путиным

Трамп заявил, что у России и США есть потенциал «для
очень-очень хороших отношений».
Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов, расспрашивавших американского президента о саммите АТЭС и о его беседе с Владимиром Путиным. Спрашивали Трампа и о том, планирует ли он следующую встречу.
Дональд Трамп, президент США: «У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его так же хорошо, как лидера Китая Си Цзиньпина, с которым я провел много времени, но думаю, что у нас есть потенциал для очень-очень хороших отношений».
Американский президент подчеркнул, что у него и у российского президента «очень хороший настрой по отношению друг к другу и хорошие отношения, учитывая то, что не особо знаем друг друга».
Дональд Трамп: «У нас, знаете ли, есть хороший настрой на то, чтобы решать вопросы».
По мнению Трампа, хорошие отношения с Россией позволят устранить большое количество опасностей.
Дональд Трамп: «Если у меня будут хорошие отношения с Владимиром Путиным, то это будет замечательно для обеих стран. Это устранит большое количество опасностей, потому что сейчас опасные времена. Это не какие-то мелочи. Это очень опасное время».
Трамп также заметил, что ситуация с расследованием приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США «не является хорошей для США» и мешает установлению хороших отношений между странами.
Дональд Трамп: «Думаю, это позор, что подобные вещи могут уничтожить крайне высокий потенциал взаимоотношений между двумя странами, которые являются очень важными странами. Россия действительно может помочь нам. Так что хорошие отношения с Россией отношения были бы отличной вещью, особенно когда дело касается КНДР. Речь идет о миллионах и миллионах жизней. Это вам не детский сад. Это реальная проблема. И если бы Россия помогала нам наряду с Китаем, проблема была бы решена гораздо быстрее».
Интерес журналистов к встрече лидеров президентов РФ и США у журналистов не стихает. Ранее Трамп раскритиковал своего предшественника и заявил, что у него могут сложиться отличные отношения с Владимиром Путиным.
Напомним, президенты России и США провели несколько коротких встреч на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Трамп подчеркнул, что хорошие отношения с РФ важны для США, и рассказал, что Путина оскорбляют заявления о прописываемом России вмешательстве в американские выборы. Путин также поделился впечатлениями от встречи и назвал Трампа «воспитанным и комфортным в общении для совместной работы человеком», подчеркнув, что диалог с президентом США на саммите был корректным и доброжелательным.
Дональд Трамп, президент США: «У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его так же хорошо, как лидера Китая Си Цзиньпина, с которым я провел много времени, но думаю, что у нас есть потенциал для очень-очень хороших отношений».
Американский президент подчеркнул, что у него и у российского президента «очень хороший настрой по отношению друг к другу и хорошие отношения, учитывая то, что не особо знаем друг друга».
Дональд Трамп: «У нас, знаете ли, есть хороший настрой на то, чтобы решать вопросы».
По мнению Трампа, хорошие отношения с Россией позволят устранить большое количество опасностей.
Дональд Трамп: «Если у меня будут хорошие отношения с Владимиром Путиным, то это будет замечательно для обеих стран. Это устранит большое количество опасностей, потому что сейчас опасные времена. Это не какие-то мелочи. Это очень опасное время».
Трамп также заметил, что ситуация с расследованием приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США «не является хорошей для США» и мешает установлению хороших отношений между странами.
Дональд Трамп: «Думаю, это позор, что подобные вещи могут уничтожить крайне высокий потенциал взаимоотношений между двумя странами, которые являются очень важными странами. Россия действительно может помочь нам. Так что хорошие отношения с Россией отношения были бы отличной вещью, особенно когда дело касается КНДР. Речь идет о миллионах и миллионах жизней. Это вам не детский сад. Это реальная проблема. И если бы Россия помогала нам наряду с Китаем, проблема была бы решена гораздо быстрее».
Интерес журналистов к встрече лидеров президентов РФ и США у журналистов не стихает. Ранее Трамп раскритиковал своего предшественника и заявил, что у него могут сложиться отличные отношения с Владимиром Путиным.
Напомним, президенты России и США провели несколько коротких встреч на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Трамп подчеркнул, что хорошие отношения с РФ важны для США, и рассказал, что Путина оскорбляют заявления о прописываемом России вмешательстве в американские выборы. Путин также поделился впечатлениями от встречи и назвал Трампа «воспитанным и комфортным в общении для совместной работы человеком», подчеркнув, что диалог с президентом США на саммите был корректным и доброжелательным.
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