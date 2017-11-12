В МВД рассказали, почему футбольным болельщикам пришлось долго стоять в очереди после первого матча на обновленных «Лужниках».
В частности, указывается, что ближайший к спорткомплексу вестибюль станции метро «Спортивная» был закрыт из-за ремонта. А станция метро «Воробьевы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.
Что же касается поэтапного выхода зрителей с трибун, то это продиктовано соображениями безопасности.
Как подчеркнули в столичном главке МВД, эти меры позволили равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений порядка.
Ранее футбольные болельщики, посетившие товарищеский матч между сборными России и Аргентины, пожаловались на то, что им пришлось более получаса ждать на трибунах выхода со стадиона, а потом стоять на морозе в огромной очереди. У некоторых зрителей путь от арены до метро занял более полутора часов. Произошедшее уже прокомментировал вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Он отметил, что все негативные отзывы зрителей будут внимательно изучены.
Напомним, накануне российские футболисты уступили аргентинцам со счетом 0:1. Товарищеский матч, который стал первым для открывшегося после реконструкции стадиона «Лужники», посетили почти 80 тысяч зрителей.
Что же касается поэтапного выхода зрителей с трибун, то это продиктовано соображениями безопасности.
Как подчеркнули в столичном главке МВД, эти меры позволили равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений порядка.
Ранее футбольные болельщики, посетившие товарищеский матч между сборными России и Аргентины, пожаловались на то, что им пришлось более получаса ждать на трибунах выхода со стадиона, а потом стоять на морозе в огромной очереди. У некоторых зрителей путь от арены до метро занял более полутора часов. Произошедшее уже прокомментировал вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Он отметил, что все негативные отзывы зрителей будут внимательно изучены.
Напомним, накануне российские футболисты уступили аргентинцам со счетом 0:1. Товарищеский матч, который стал первым для открывшегося после реконструкции стадиона «Лужники», посетили почти 80 тысяч зрителей.
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