Во так уже 40 мин. Ритви.Пожалуйста пусть это все увидят. pic.twitter.com/d74RiDEqsU

Прошло полтора часа после окончания матча, уехать отсюда просто невозможно. Топово все организовали pic.twitter.com/k7ITwj1I3H

Ужасная организация выхода со стадиона #лужники. 80000 человек в одно узкое горлышко. Если также будет на #чм2018 то это позор. #россияаргентина . Стыдно то как pic.twitter.com/9cnKB76dqQ