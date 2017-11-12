Болельщики, посетившие товарищеский матч в обновленных «Лужниках», рассказали о давке и огромных очередях.
Теперь на организацию матча болельщики жалуются в соцсетях.
Во так уже 40 мин. Ритви.Пожалуйста пусть это все увидят. pic.twitter.com/d74RiDEqsU— Андрей Сызоненко (@ccd6c5f4c37a451) 11 ноября 2017 г.
Прошло полтора часа после окончания матча, уехать отсюда просто невозможно. Топово все организовали pic.twitter.com/k7ITwj1I3H— Gleb Chernyavskiy (@glebke) 11 ноября 2017 г.
Ужасная организация выхода со стадиона #лужники. 80000 человек в одно узкое горлышко. Если также будет на #чм2018 то это позор. #россияаргентина . Стыдно то как pic.twitter.com/9cnKB76dqQ— Вячеслав (@vyache) 11 ноября 2017 г.
«За рекордные 7 минут все болельщики покинут новые Лужники» — говорили они. Прошло 40 минут… pic.twitter.com/kvkSNjXb46— Фратрия (@fratria) 11 ноября 2017 г.
Присоединились к недовольным болельщикам фигурист Максим Траньков и комментатор «Матч ТВ» и посол ЧМ-2018 от Москвы Дмитрий Губерниев.
Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн 😕, потом мне предложили на 4й этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на 8й в обычном доме, я то ладно размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием, кстати почему то в обратный путь вниз нас опускали на лифте🤔. Забежал в ложу сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, ДиМарию, Маскерано и прочих небожителей, ещё и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным… Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождём, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники». Спасибо за такой футбол ⚽️ все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен😑
Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻 #россияаргентина #беспредел #позорище #намтакойфутболненужен
Произошедшее уже прокомментировал вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Он отметил, что все негативные отзывы зрителей будут внимательно изучены, призвав при этом не забывать, что сегодняшние «Лужники» — это «фактически новый стадион».
Напомним, накануне сборная России в товарищеском матче уступила команде Аргентины со счетом 0:1. Встречу, которая стала первой на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года, посетили почти 80 тысяч зрителей.
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