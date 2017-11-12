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    «Стыд и позорище»: болельщики возмущены организацией матча Россия — Аргентина в «Лужниках»

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    • Фото: @fratria / twitter.com, dimosreed / instagram.com
    «Стыд и позорище»: болельщики возмущены организацией матча Россия — Аргентина в «Лужниках»

    «Стыд и позорище»: болельщики возмущены организацией матча Россия — Аргентина в «Лужниках»

    «Стыд и позорище»: болельщики возмущены организацией матча Россия — Аргентина в «Лужниках»
  • Фото: @fratria / twitter.com, dimosreed / instagram.com

    • Болельщики, посетившие товарищеский матч в обновленных «Лужниках», рассказали о давке и огромных очередях.

    По словам любителей футбола, которые накануне отправились в «Лужники», чтобы взглянуть на игру сборных России и Аргентины, после окончания матча трибуны им удалось покинуть более чем через полчаса. Однако на этом «приключения» болельщиков не закончились — к станции МЦК «Лужники» и станции метро «Спортивная» выросли огромные очереди. В результате у некоторых зрителей путь от арены до метро занял более полутора часов.

    Теперь на организацию матча болельщики жалуются в соцсетях.









    Присоединились к недовольным болельщикам фигурист Максим Траньков и комментатор «Матч ТВ» и посол ЧМ-2018 от Москвы Дмитрий Губерниев.

    Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн 😕, потом мне предложили на 4й этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на 8й в обычном доме, я то ладно размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей которым этот подъем стал испытанием, кстати почему то в обратный путь вниз нас опускали на лифте🤔. Забежал в ложу сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, ДиМарию, Маскерано и прочих небожителей, ещё и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным… Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождём, в плюс 5, в ноябре!!! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники». Спасибо за такой футбол ⚽️ все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам россиянам перед иностранными болелами. Короче такой футбол нам не нужен😑

    Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov)


    Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!!🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻 #россияаргентина #беспредел #позорище #намтакойфутболненужен

    Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)


    Произошедшее уже прокомментировал вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Он отметил, что все негативные отзывы зрителей будут внимательно изучены, призвав при этом не забывать, что сегодняшние «Лужники» — это «фактически новый стадион».

    Напомним, накануне сборная России в товарищеском матче уступила команде Аргентины со счетом 0:1. Встречу, которая стала первой на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года, посетили почти 80 тысяч зрителей.

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