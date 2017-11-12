Мутко: оргкомитет ЧМ-2018 изучит отзывы болельщиков о логистике в обновленных «Лужниках»

Вице-премьер Виталий Мутко пообещал внимательно изучить отзывы болельщиков о логистике организации посещения матча между сборными России и Аргентины на стадионе «Лужники».
Виталий Мутко, вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018»: «Оргкомитету проводить чемпионат мира. Мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами „Лужники“, но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды».
Как пишет ТАСС, так Виталий Мутко прокомментировал сообщения в соцсетях от болельщиков футбольного матча, которые жаловались на неудачную организацию выхода со стадиона и прохода до метро после игры.
Виталий Мутко: «Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех».
В субботу сборная России с минимальным счетом уступила команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Матч стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, которая велась с 2013 года. Игра собрала на трибунах почти 79 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. А нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал обновленный стадион «Лужники» прекрасным и современным.
Стадион «Лужники» в 2018 году примет семь матчей чемпионата мира, в том числе игру открытия и финал.
Как пишет ТАСС, так Виталий Мутко прокомментировал сообщения в соцсетях от болельщиков футбольного матча, которые жаловались на неудачную организацию выхода со стадиона и прохода до метро после игры.
Виталий Мутко: «Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех».
В субботу сборная России с минимальным счетом уступила команде Аргентины в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Матч стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, которая велась с 2013 года. Игра собрала на трибунах почти 79 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. А нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал обновленный стадион «Лужники» прекрасным и современным.
Стадион «Лужники» в 2018 году примет семь матчей чемпионата мира, в том числе игру открытия и финал.
Комментарии