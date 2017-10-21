Встреча Россия — Аргентина состоится 11 ноября. Место проведения товарищеского матча уже определено: игра пройдет на московском стадионе «Лужники».
О том, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины примут «Лужники», сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.
Вместимость столичного стадиона — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут семь игр ЧМ-2018, в частности, на стадионе пройдут матч открытия и финал.
Встреча между сборными России и Аргентины станет первой игрой, которая пройдет в «Лужниках» после реконструкции. А 14 ноября российские футболисты примут испанскую сборную в Санкт-Петербурге. Команда Аргентины в тот же день сыграет с командой Нигерии в Краснодаре.
Напомним, что накануне был объявлен состав аргентинской сборной на матч с Россией, в него вошел Лионель Месси.
Вместимость столичного стадиона — 81 тысяча зрителей. «Лужники» примут семь игр ЧМ-2018, в частности, на стадионе пройдут матч открытия и финал.
Встреча между сборными России и Аргентины станет первой игрой, которая пройдет в «Лужниках» после реконструкции. А 14 ноября российские футболисты примут испанскую сборную в Санкт-Петербурге. Команда Аргентины в тот же день сыграет с командой Нигерии в Краснодаре.
Напомним, что накануне был объявлен состав аргентинской сборной на матч с Россией, в него вошел Лионель Месси.
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