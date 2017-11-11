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    Лионель Месси оценил игру российских футболистов

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Лионель Месси оценил игру российских футболистов

    Лионель Месси оценил игру российских футболистов

    Лионель Месси оценил игру российских футболистов
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от матча с командой России.

    Нападающий похвалил российских футболистов, отметив, что сборной Аргентины было нелегко.

    Лионель Месси: «Сборная России — хорошая команда. Видно, что они хорошо подготовились к этой игре, но мы знали, что будет нелегко и тоже ответственно подошли к этому матчу».

    Также форвард назвал прекрасным и современным стадион «Лужники», который открылся после реконструкции, начавшейся в 2013 году.

    В свою очередь партнер Месси по сборной Хавьер Маскерано отметил, что победа над Россией прибавила его команде уверенности перед чемпионатом мира.

    Хавьер Маскерано: «До чемпионата мира не так много, но мы еще сможем сыграть три-четыре игры. Важно было сегодня победить, эта игра прибавила команде уверенности перед чемпионатом. Сегодня мы чувствовали себя спокойно, нежели раньше, поэтому смогли без нервов провести встречу».

    А полузащитник Денис Глушаков отметил, что Месси не удалось удивить российских футболистов.

    Денис Глушаков: «У аргентинцев другой стиль игры. Мы разбирали их, смотрели как играет Месси. Как он обычно действует, так и сегодня играл. Где-то стоял, где-то вырывался. По игре могло быть и лучше, конечно».

    При этом футболист отметил, что игроки сборной России мало атаковали и создали недостаточное количество опасных моментов, передает РИА Новости.

    Напомним, сегодня сборная России со счетом 0:1 уступила команде Аргентины. Товарищеский матч стал первым для обновленного стадиона «Лужники». Следующий товарищеский матч сборная России проведет 14 ноября в Петербурге против команды Испании.

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