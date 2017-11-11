Российские футболисты уступили аргентинцам в обновленных «Лужниках»

Признаюсь, ждал этого дня: сегодня праздник большого футбола. Первая московская репетиция перед сражениями #ЧМ2018. Все, конечно, болеем за любимую команду, а я еще и за #Лужники. Это первое испытание стадиона после глобальной реконструкции. Лучший стадион в лучшем городе Земли! pic.twitter.com/WoSJeplZt5