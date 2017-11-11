Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Российские футболисты уступили аргентинцам в обновленных «Лужниках»

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Российские футболисты уступили аргентинцам в обновленных «Лужниках»

    Российские футболисты уступили аргентинцам в обновленных «Лужниках»

    Российские футболисты уступили аргентинцам в обновленных «Лужниках»
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Сборная России с минимальным счетом уступила команде Аргентине в товарищеском матче.

    Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

    Победу гостям принес Серхио Агуэро, который отметился точным ударом на 86-й минуте.

    Отметим, что сегодняшний матч стал настоящий проверкой не только для дружины Станислава Черчесова, но и для стадиона «Лужники», открывшегося после реконструкции. Посетить обновленную арену и поболеть за российскую сборную решили более 75 тысяч болельщиков, в том числе глава правительства Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.







    #лужники #товарняк #dontcryformeargentina #гимн

    Публикация от Wayne28 (@waynefedorov28)


    Следующим соперником сборной России станет Испания — матч пройдет 14 ноября в Петербурге. Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

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