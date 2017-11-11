Российские футболисты уступили аргентинцам в обновленных «Лужниках»

Сборная России с минимальным счетом уступила команде Аргентине в товарищеском матче.
Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.
Победу гостям принес Серхио Агуэро, который отметился точным ударом на 86-й минуте.
Отметим, что сегодняшний матч стал настоящий проверкой не только для дружины Станислава Черчесова, но и для стадиона «Лужники», открывшегося после реконструкции. Посетить обновленную арену и поболеть за российскую сборную решили более 75 тысяч болельщиков, в том числе глава правительства Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.
Следующим соперником сборной России станет Испания — матч пройдет 14 ноября в Петербурге. Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.
Победу гостям принес Серхио Агуэро, который отметился точным ударом на 86-й минуте.
Отметим, что сегодняшний матч стал настоящий проверкой не только для дружины Станислава Черчесова, но и для стадиона «Лужники», открывшегося после реконструкции. Посетить обновленную арену и поболеть за российскую сборную решили более 75 тысяч болельщиков, в том числе глава правительства Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко.
Г⚽Л! @Argentina— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 ноября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияАргентина #RUSARG 0:1 86' Серхио Агуэро @aguerosergiokun (@sportexpress) pic.twitter.com/fu8vKCYxKE
Признаюсь, ждал этого дня: сегодня праздник большого футбола. Первая московская репетиция перед сражениями #ЧМ2018. Все, конечно, болеем за любимую команду, а я еще и за #Лужники. Это первое испытание стадиона после глобальной реконструкции. Лучший стадион в лучшем городе Земли! pic.twitter.com/WoSJeplZt5— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 ноября 2017 г.
Я чуть не заплакала от счастья #РоссияАргентина #welcome2018 #Лужники #RUSARG pic.twitter.com/imklgMzSgc— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) 11 ноября 2017 г.
Следующим соперником сборной России станет Испания — матч пройдет 14 ноября в Петербурге. Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.
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