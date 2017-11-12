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    В морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым. Московская область, смерть, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым

    В морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым

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    В морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым

    В морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым

    В морге подмосковной больницы простились с Михаилом Задорновым

      В Подмосковье сегодня простились с Михаилом Задорновым. Родственники, друзья и поклонники писателя-сатирика собрались в ритуальном зале морга клинической больницы на Пятницком шоссе.

      Церемония продолжалась почти 2 часа. Предполагалось, что она пройдет в закрытом режиме, но семья артиста позволила почитателям его таланта почтить память покойного, когда с ним попрощались друзья и близкие.

      Открытая часть гражданской панихиды по просьбе родственников была очень скромной. Пришедшие, а их было более 100 человек, возложили цветы к фотографии Задорнова. Прощание продлилось не больше 20 минут, после чего зал закрыли, всех попросили покинуть территорию больничного комплекса. Тело Задорнова будет доставлено в Латвию, где его похоронят рядом с могилой отца. Такова была последняя воля артиста.

      Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Первое выступление сатирика на Центральном телевидении СССР состоялось в 1982 году, во второй половине 1980-х у него появились собственные концертные программамы. В октябре 2016 года на своей странице в соцсети Задорнов сообщил, что страдает «серьезнейшим недугом» и готовится к курсу химиотерапии. 10 ноября его не стало.



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